"Кинжалы" летели не просто так: Жданов предупредил о массированном обстреле и назвал дату

В Черном море находятся сразу несколько ракетных носителей. Эксперт предупредил о массированном обстреле и назвал дату. Более того, тревоги теперь будут звучать чуть ли не ежесуточно.

Сколько ракет накопила армия РФ и какие города может терроризировать КАБами, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Когда россияне готовят массированный обстрел?

После ночного удара "Шахедами" по многим регионам и утренней атаки "Кинжалами" по Киеву и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, который состоялся 7 октября, путинская армия может осуществить массированный обстрел, для которого накопила немало ракет после полуторамесячной паузы.

О такой возможности в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Относительно Староконстантинова – понятно. Они пытаются попасть по нашей воздушной базе. По Киеву был беспокоящий огонь."

Эксперт подчеркнул, что в эту дату был день рождения нелегитимного Путина, поэтому россияне пытались нанести максимальный ущерб.

"Надежды были, скорее всего, на то, что дроны истощили ПВО и "Кинжалы" могут пройти. Я думаю, что это был более демонстративный тревожащий огонь. Это была демонстрация возможностей, которые можем ударить и "Кинжалами" в любой момент."

Более того, эксперт говорит, что эта атака могла быть предвестником массированного удара.

"Массированный удар могут нанести в любой момент. Кстати, сегодня ночью РФ вывела в акваторию Черного моря 7 носителей с общим залпом 48 ракет. В случае использования это был бы массированный удар. Но ни один "Калибр" к нам не придет. Удар может быть и в течение дня Помним, что по больнице "Охматдет" был нанесен днем. Обычно Россия пытается подтянуться до ста воздушных целей. использовали, но накопили. Могут быть не только ракеты, но и дроны. Хотя и по ракетам у них такая возможность есть.

Сирены слышны чаще

Примечательно, что сирены слышны чаще. Количество и время тревог возрастают. Тревоги могут объявляться с вечера и продолжаться с перерывами до самого утра. Как сообщают texty.org.ua, одной из причин подобного роста является наращивание Россией количества своих ударных средств, в первую очередь "шахедов". Уже достаточно стандартным явлением стало, когда тревога в ряде областей объявляется еще вечером, с началом залета "Шахедов" на территорию Украины, а затем распространяется и с определенными перерывами может продолжаться до самого утра включительно. Например, если в Киевской области в 2023 году в среднем было 9 часов тревоги в неделю, то в этом году недельное время тревог выросло до 15 часов. Несколько в стороне от этих тенденций был Киев, где тревоги объявляли преимущественно только с подлетом русских дронов к городской территории. Еще до недавнего времени объявленные тревоги в городе соответствовали прошлогоднему – всего 8 часов. Но в сентябре уже и в украинской столице эта тенденция начала меняться – недельное время тревог выросло до 12 часов. Свою лепту в увеличение общего количества и времени тревог внесла и активизация наряду с приграничными областями тактической авиации, активно забрасывающей украинскую территорию КАБами. Прежде всего, конечно, речь идет о Сумской области. Очевидно, россияне продолжают и дальше делать ставку на усиление террора мирного населения и пытаются такими шагами сломить его сопротивление.

Чего пытается достичь Россия атаками "Шахедами"

Сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда Россия ежедневно атаковала Украину "шахедами". Всего враг выпустил 1339 ударных БПЛА, из которых сбили 1107. Еще часть подавили средствами РЭБ. В то же время, российская армия накапливала ракеты и готовилась к предстоящим массированным атакам по Украине. А Запорожье, Харьков, Сумы и Херсон подвергались постоянным обстрелам КАБами. В частности, в ночь на 3 октября террористы сбросили две управляемые авиабомбы на Харьков, одна из которых попала по многоэтажке.

Примечательно, что основная задача ежедневных российских атак "шахедами" — "засушить" украинскую систему противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, враг таким образом пытается вытащить максимальное количество противоракет и определить расположение средств ПВО.

Военный эксперт считает, что российская армия уже готова к массированной атаке по Украине, и она может произойти в любой момент. От последнего удара прошел более месяца и враг накопил более сотни ракет за это время.

Он отметил, что в России могут производить 15-20” шахедов в сутки. Сейчас, по его словам, российская армия использует беспилотники, накопившиеся в течение лета. Однако после того, как в РФ закончатся запасы на складах, там, вероятно, будут работать с колес.

Готова ли украинская ПВО к испытанию "Шахедами"

Роман Свитан говорит, что у украинских сил ПВО есть механизмы уничтожать "шахеды", не используя большое количество ракет.

Он считает, что в дальнейшем украинской армии следует "удешевить" противодействие российским беспилотникам, ведь враг не собирается сбавлять темпы атак.

Россия готовится к атакам по энергетике

Роман Свитан считает, что с наступлением холодов в Украине основная задача российской армии будет снова бить по энергетической инфраструктуре.

По его словам, враг имеет в запасах более тысячи ракет, которых хватит на десять массированных атак. По мнению Романа Свитана, российская армия будет пытаться добраться до систем энергораспределения. Однако бить по атомным станциям не будет.

Куда Россия может доставать КАБами

Зима 2024-2025 в Украине, по мнению военного эксперта, будет такой же, как и предыдущая.

Основной тип боеприпаса, которым Россия терроризирует украинские прифронтовые города Харьков, Запорожье, Сумы и Херсон — это КАБ-500.

Российская армия использует такие авиабомбы для атак по гражданским городам уже второй год, а сейчас вышла на серьезные объемы производства систем планирования к ним.

По словам военного эксперта, когда у боеприпаса будет двигатель и тепловой след, его будет легче уничтожать — с помощью зенитно-ракетных комплексов и самолетов-перехватчиков.

Украинские города и области будут страдать от атак КАБами, пока мы не отсечем возможность подхода российских самолетов к границам, объяснил военный эксперт.

Напомним, ситуация в Запорожском направлении дает повод говорить о подготовке россиянами масштабного наступления. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко предоставил подробности.

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