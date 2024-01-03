"Кинжалы" летели по очень важным объектам: эксперт предположил, что хотела РФ уничтожить в Киеве

Российская террористическая армия запустила по Киеву 10 ракет "Кинжал". Этими дорогими боеприпасами они, вероятно, хотели уничтожить какие-то крайне важные цели.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Никакой логики здесь нет. У россиян есть только 1 эскадрилья МиГ-31 - носителей ракет "Кинжал". И они использовали максимальное количество носителей, которые у них боеспособны, а это - 10, а не 12, для того, чтобы нанести удар по Киеву. Удары дронами, другими типами ракет были сопроводительными", - считает он.

Коваленко отметил, что для россиян "Кинжал" является ракетой-фетишем, а потому они могли запустить их даже по Офису президента или Верховной Раде.

"Для россиян удар "Кинжалами" действительно имели основное значение. Потому что это очень дефицитная и очень дорогая ракета. Это для них ракета-фетиш, которую якобы невозможно перехватить, а мы видим, как "невозможно". Эти ракеты они используют по объектам, которые считают важными. Это точно была не подстанция или супермаркет. Это должно было быть очень важное здание. Офис президента на Банковой - возможно, Верховная Рада, Министерство обороны - вполне возможно. Но благодаря ПВО мы никогда не узнаем, какими были цели России", - пояснил обозреватель.

Эксперт подчеркнул, что "Кинжалы" очень сложно производить. Их РФ может выпускать единицы в месяц.

Напомним, в Северной операционной зоне мобильные группы ПВО сбили 8 из 17 "Шахедов" и 11 из 48 крылатых ракет, летевших на Киев. Это соответственно 47% и 19% всех воздушных целей.

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