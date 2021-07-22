Киосковые войны: в Киеве продолжается демонтаж незаконно установленных МАФов

Всего в столице из 8,5 тысяч имеющихся МАФов — полторы тысячи — незаконных.
Незаконно установленных МАФов в столице так много, что уже появились несколько крупных штрафплощадок с изъятыми киосками.
Съемочная группа ТСН побывала на одном из них, а также вместе с коммунальщиками поехала в рейд по нелегальным МАФам. Подробности 22 июля в сюжете ТСН.19: 30.
Автомобиль-манипулятор пристраивается как можно ближе к грязному жестяному киоску. За процессом пристально наблюдают ребята.
Они стоят в стороне, хотя еще несколько минут назад — окружили киоск и даже залезли на него, чтобы заблокировать демонтаж.
МАФ предательски цепляется за дерево, однако его все же ставят в кузов эвакуатора.
Далее другие зрители у другого магазина. Он гораздо больше, манипулятором не поднимешь. Поэтому приходится разбирать. Внутри до последнего — кипит работа.
Такие спокойные рейды — настоящая редкость, говорят работники благоустройства. За годы работы чего только не видели: были и драки, и газовые баллончики, а однажды защитник МАФа даже облил себя бензином и грозился поджечь.
"Подкладывают "ежи" под колеса, режут колеса автотехники, даже было такое, что разбивали сигнальные маяки, били стекла в машинах", — рассказывают они.
В столице временами — до 30-ти демонтажей в день. Их проводят только после специальных предписаний собственникам или арендаторам — мол, или предоставьте документы, или в течение трех дней уберите киоск самостоятельно. Все временные сооружения отвозят на специальные штрафплощадки. Здесь — целые улицы из МАФов.
В столице сразу 4 таких объекта, на которых уже размещены 5 тысяч киосков. Владельцы этой всячины могут приехать и забрать ее обратно.
Если человек показывает документы на собственность того или иного объекта, она имеет возможность компенсировать расходы на демонтаж и забрать этот МАФ.
Но таких собственников - не более трети. По состоянию на сейчас Киевблагоустройство имеет 300 заявок на демонтаж. Всего в столице из 8,5 тысяч имеющихся МАФов — полторы тысячи — незаконных.
Читайте также:
- Скоро узнаем, кто из депутатов "прикуривает" от незаконных киосков в столице, — Голобуцкий
- Большинство горожан поддерживают наведение порядка с киоскам и в Киеве, — опрос "Рейтинга"
- " Убрали 3000, осталось 1,5 ": заместитель Кличко от "Слуги народа" рассказал, как продвигается борьба с незаконными МАФами в столице