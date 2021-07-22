Киосковые войны: в Киеве продолжается демонтаж незаконно установленных МАФов

Всего в столице из 8,5 тысяч имеющихся МАФов — полторы тысячи — незаконных.

Незаконно установленных МАФов в столице так много, что уже появились несколько крупных штрафплощадок с изъятыми киосками.

Съемочная группа ТСН побывала на одном из них, а также вместе с коммунальщиками поехала в рейд по нелегальным МАФам. Подробности 22 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Автомобиль-манипулятор пристраивается как можно ближе к грязному жестяному киоску. За процессом пристально наблюдают ребята.

Они стоят в стороне, хотя еще несколько минут назад — окружили киоск и даже залезли на него, чтобы заблокировать демонтаж.

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МАФ предательски цепляется за дерево, однако его все же ставят в кузов эвакуатора.

Далее другие зрители у другого магазина. Он гораздо больше, манипулятором не поднимешь. Поэтому приходится разбирать. Внутри до последнего — кипит работа.

Такие спокойные рейды — настоящая редкость, говорят работники благоустройства. За годы работы чего только не видели: были и драки, и газовые баллончики, а однажды защитник МАФа даже облил себя бензином и грозился поджечь.

"Подкладывают "ежи" под колеса, режут колеса автотехники, даже было такое, что разбивали сигнальные маяки, били стекла в машинах", — рассказывают они.

В столице временами — до 30-ти демонтажей в день. Их проводят только после специальных предписаний собственникам или арендаторам — мол, или предоставьте документы, или в течение трех дней уберите киоск самостоятельно. Все временные сооружения отвозят на специальные штрафплощадки. Здесь — целые улицы из МАФов.

Новости Украины: в Киеве продолжается демонтаж незаконно установленных киосков

В столице сразу 4 таких объекта, на которых уже размещены 5 тысяч киосков. Владельцы этой всячины могут приехать и забрать ее обратно.

Если человек показывает документы на собственность того или иного объекта, она имеет возможность компенсировать расходы на демонтаж и забрать этот МАФ.

Но таких собственников - не более трети. По состоянию на сейчас Киевблагоустройство имеет 300 заявок на демонтаж. Всего в столице из 8,5 тысяч имеющихся МАФов — полторы тысячи — незаконных.

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