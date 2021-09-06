Кипяток лился на голову и пек ноги, пока они спасались: что стало причиной аварии на сахарном заводе на Киевщине

Сейчас, жизни ни одного из пяти работников, которые обожглись кипятком, уверяют медики — ничего не угрожает.
Накануне на заводе в Гребенках Киевской произошел паровой взрыв. Трое из пяти пострадавших до сих пор в тяжелом состоянии - с ожогами ног они госпитализированы в больницу. Еще двое — раны уже залечивают дома.
О том, что стало причиной аварии и что рассказывают сами пострадавшие — 6 сентября в сюжете ТСН.19: 30.
Зинаида Ивановна рассказывает о невестке, больнице, где она сейчас, взрыве и многочисленных ожогах ног, к которым он привел.
Родственница Зинаиды — одна из пяти пострадавших — сегодня едва ли не в самом тяжелом состоянии. Двое ее коллег — от госпитализации — говорит жена одного — отказались.
Еще двое работников — с тяжелыми ожогами ног и частично спины — в столичной больнице.
Накануне на заводе в Гребенках произошел паровой взрыв. Это частный сахарный комбинат построенный еще в XIX веке. Работает по сезонам — обычно с сентября по декабрь, после сбора урожая. И именно накануне, по словам потерпевших, производство сахара запускали. Когда из строя вышел один из котлов.
Комментировать взрыв на заводе отказываются.
В полиции причины аварии устанавливают. И уже открыли уголовное производство.
"Или это действия работников привели к этой аварии, или — это нарушения со стороны должностных лиц, которые не придерживались охраны труда, в результате чего были травмированы именно работники", — рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.
Сейчас, жизни ни одному из пяти работников, которые обожглись кипятком, уверяют медики — ничего не угрожает. Впрочем, впереди, долгое и болезненное лечение.
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