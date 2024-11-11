Кирилл Буданов поздравил и наградил 100-летнюю Ангелину Паламарь: что известно о женщине и ее подвиге

Медалью "Украина превыше всего" от ГУР наградили связную УПА из Прикарпатья Ангелину Паламарь. Женщина сейчас живет у дочери в Тернополе, а сама уроженка карпатских Шешоров, где и вступила в ряды УПА в пятнадцать. В российских лагерях за любовь к Украине отсидела десять лет. Награду от Кирилла Буданова женщине привезли его спикер и кадровые разведчики.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Паук.

Ангелина в свои сто лет до сих пор трижды в день пьет кофе с молоком и ест сладкое.

"Кофе пьет она очень много, но у нас как-то такое поколение, что у нас бабушка очень пила кофе в свое время. И у нас мама пьет кофе, ну три раза в день, то святое. И много сахара, она костный сахар ест, и она изюм очень любит", — говорит дочь Ангелины Паламарь Арина Равлюк.

Ангелина Паламар

В пятнадцать лет она стала связной украинских повстанцев в Прикарпатье, ее позывной был Орыся. Позже этим именем и назвала свою дочь, которой много рассказывала об УПА.

Тем временем в дом столетней защитницы Украины заходят современные. Букеты цветов от разведчиков, слова благодарности за непокорность и медаль.

"Благодарим вас за вашу службу, вашу жизнь и поздравляем с этой наградой — "Украина превыше всего" — это не только лозунг, это принцип вашей жизни. Поэтому благодарим вас, Слава Украины", — говорит Андрей Юсов, спикер ГУР МО Украины.

Ангелину Паламарь наградили медалью

Связная УПА признает – растроганная. То, что выпало на долю этой женщины, не просто описать. Два года боролась с Советским союзом в Повстанческой армии, пока кто-то ее не сдал "энкаведистам". Девушку жестоко допрашивали и пытали. За отказ сдать собратьев присудили десять лет лагерей в Магадане и еще пять — ссылку.

"Сегодня Ангелина видит новую драму, новую великую войну от старого захватчика Российской империи, но вместе с тем видит, что сегодня уже не подполье — сегодня кадровая украинская армия, весь украинский народ и весь свободный мир вместе с Украиной противостоит российскому нашествию", — говорит Андрей Юсов.

А дальше был сюрприз от ГУР — разведчики привезли новенький телевизор, с экрана которого Кирилл Буданов обратился к Ангелине лично: "Выражаю вам свою благодарность и уважение за выбор, который вы сделали еще в юности, став на путь защиты Украины в самые темные времена. Своим жизнь вы показали какими несгибаемыми и храбрыми могут быть украинцы даже в очень сложных обстоятельствах".

Кирилл Буданов обратился к Ангелине Паламарь

Далее разведчики спели Ангелине "Марш украинских повстанцев".

100-летняя связная УПА дает жару! Буданов обратился к ней лично

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