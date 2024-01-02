Китай активно готовится к нападению на Тайвань: вспыхнет ли в мире новая война

По мнению эксперта, в этом или в следующем году вероятность военного сценария в Тайваньском проливе остается небольшой.

В последние годы риторика КНР в отношении Тайваня становится более агрессивной. В Пекине все чаще говорят о том, что военный путь не исключен, если не будет достигнуто объединение мирным путем.

Возможно ли вторжение КНР на остров Тайвань, рассказал исследователь тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Юрий Пойта в интервью ТСН.

Эксперт отметил, что угрозы Пекина на тайваньское руководство и общество не сильно действуют. По социологическим опросам только около 5% тайванцев согласны объединиться с Китаем.

"Китай усиливает свою агрессивность и свои возможности. Сейчас Китай имеет гораздо более сильные военные возможности, он рассматривает эту опцию и активно к этому готовится", – говорит Пойта.

Он назвал условия, почему Китай может начать военную операцию:

размещение иностранных военных баз на территории Тайваня,

получение Тайванем ядерного оружия,

провозглашение независимости.

Пойта заметил, что политическое руководство Тайваня и любая партия не говорят, что они будут провозглашать независимость.

По его мнению, в этом или в следующем году вероятность военного сценария в Тайваньском проливе остается небольшой.

"Прогнозируется, что Китай будет продолжать свои "операции серых зон", проводя военное давление на Тайвань, но не пересекая рубеж, линию, которая привела бы к военному противостоянию. Он проводит прилеты военных самолетов Китая в зону воздушного распознавания противовоздушной обороны Тайваня и пытается приблизиться как можно ближе к острову. Таким образом Си Цзиньпин усиливает военное давление на Тайвань", – говорит эксперт.

Он ожидает, что следующие несколько лет Китай будет продолжать так называемые "операции серых зон" по Тайваню. Ведь Пекин пока не готов провести успешно военную операцию против Тайваня.

По словам эксперта, могут быть совершенно разные сценарии, от морской блокады до полномасштабного вторжения.

"Пока Китай не достиг такой возможности. Китайское руководство поставило задачу, что оно должно достичь такой возможности к 2027 году. По оценкам наших американских коллег, Китай не будет готов к 2027 году, ему потребуется еще несколько лет.

Одним из обязательных условий военного сценария в Тайванском проливе является реальная готовность Китая к проведению успешной операции. Пока Китай не готов, ему нужно как минимум 5 или больше лет", – подытожил Юрий Пойта.

Ранее издание NBC News утверждало, что глава КНР Си Цзиньпин якобы предупредил Байдена, что Китай захватит Тайвань.

Также Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно.

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Почему враждуют Тайвань и Китай: историческая справка

Тайвань и окрестные острова контролируются отчасти признанной Китайской Республикой. Свои права на остров заявляет КНР, с точки зрения которой Тайвань входит в одноименную административную единицу Китая.

В 1949 году, потерпев поражение в Гражданской войне от войск Мао Цзэдуна, глава правительства Республики Китай Чан Кайши скрылся на Тайване. Вместе с ним туда перебрались его партия Гоминьдан, администрация и парламент.

В 1971 году Республика Китай уступила место ООН Китайской Народной Республике — с тех пор ООН и большая часть мирового сообщества официально признают юрисдикцию КНР во главе с коммунистами как над материковым Китаем, так и над Тайванем.

Противостояние между КНР и Китайской Республикой неоднократно приводило к вооруженным столкновениям. Официальный Пекин считает власти Тайваня сепаратистами. Тайбэй же поначалу не признавал власть Коммунистической партии и претендовал на возобновление своего контроля над всем Китаем. Хотя в последние десятилетия власти Тайваня уже не декларируют таких претензий, пытаясь отстоять хотя бы суверенитет острова.