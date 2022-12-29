Китай будет повышать ставки, а Иран держится за РФ: почему Путин пытается разжечь войну в Азии

Об иранском, китайском и нефтяном факторах в геополитических планах Путина рассказал Павел Климкин.

Российский диктатор Путин стремится разжечь войну в Азии, чтобы рассеять помощь США и отвлечь внимание от Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин.

"Я не думаю, что Си Цзиньпин неправильно оценивает реальность. Китайская система имеет много нюансов. Они знают, что происходит и делают свои оценки", – говорит Климкин.

В то же время дипломат не исключает, что Китай в ближайшее время будет поднимать ставки. Однако пока неизвестно, будет ли это военным путем или невоенным.

Также он предполагает, что китайцы попытаются договориться с новым тайваньским руководством. Ведь на Тайване – политическая перезагрузка. Там к власти пришли люди, готовые, по меньшей мере, говорить с Китаем.

Фактор коронавируса

Климкин объяснил, что Си Цзиньпин хочет "проглотить" Тайвань, но прекрасно понимает, что военная атака очень ударит по китайской экономике. Особенно во время новой вспышки коронавируса.

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"Там поначалу была политика нулевой толерантности к ковыду – сейчас она изменилась. Миллионы, даже десятки миллионов людей болеют. Я видел цифру 246 млн человек, не знаю, насколько ей можно доверять. Идет постепенная рецессия и я не думаю, что Си Цзиньпин на самом деле у этой ситуации готов рисковать", – говорит экс-глава МИД.

По его словам, если Пекин все же отважится на агрессию, ему нужно закончить войну очень быстро, иначе это будет безумный удар по китайской экономике.

Иран

Иранский режим на фоне многотысячных протестов, несмотря ни на что, пытается удержаться у власти.

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"С Ираном Путин будет пытаться играть в игру "мы вас спасем". И в эту игру они играют. Но против Ирана постепенно формируется такая неофициальная, но очень мощная коалиция – новое правительство Нетаньяху, арабские страны (в первую очередь сауды, но не только ), есть американцы. G7 сказала "до свидания", переговоры по иранскому соглашению завершены", — говорит Климкин.

Дипломат отмечает, что Запад будет говорить с Ираном только с позиции силы.

"Иранцы хорошо разбираются в геополитике. И они будут пытаться держаться за Россию", — считает экс-министр.

Нефтяной шантаж

По словам Климкина, Путин до сих пор надеется на действенность нефтяного шантажа.

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Однако сейчас падает цена на нефть из-за рецессии, из-за того, что ее на рынке достаточно. Кроме того, венесуэльская нефть должна выйти на рынок. Поэтому шантаж России не удастся, уверен дипломат.

Он отмечает, что коллективный потенциал Запада – технологический, экономический – гораздо больше, чем в РФ.

"И все сознательные люди в российских элитах это понимают. (Противостояние с Западом. – Ред.) для российского режима – дорога в никуда", – подытожил Климкин.