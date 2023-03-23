"Китай — это последняя надежда режима России": эксперт о встрече Си Цзиньпина с Путиным

Китай будет использовать ситуацию для того, чтобы максимально закрепить свою позицию в восточном полушарии. Визит Си Цзиньпина в Кремль, безусловно, стал историческим.

В прямом эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" международный обозреватель Андрей Бузаров рассказал о ключевых целях Китая во время этой встречи с Владимиром Путиным.

"Этот визит не стоит анализировать без учета тех визитов и встреч, которые Си Цзиньпин проводил в течение года, а именно встречи с руководством Беларуси, Казахстана и других стран. То есть Китай резко начал проводить свою активную внешнюю политику и договариваться о тех или иных формах сотрудничества с всеми странами евразийского направления. Поэтому Китай усиливается по всем направлениям. Соответственно визит Си Цзиньпина в Москву следует рассматривать как усиление роли Китая как главного игрока восточного полушария и уменьшение роли России как экономического или военно-политического игрока в соответствующей части мира", — сказал он.

Будущее российско-китайских отношений зависит от ситуации в Украине, отметил Андрей Бузаров.

"До войны России против Украины я не мог себе представить, что такого уровня события могут происходить, где Россия будет делать уступки на встречу Китаю, будет договариваться о каких-то формах сотрудничества и т.д. Ничто не мешало два года назад такие же договоренности заключить России и Китая. Но тогда Россия была в другой позиции, она была более сильной. Сейчас Россия, очевидно, слаба. Прежде всего, из-за войны против Украины и из-за санкций, которые Запад наложил на Россию. Китай пользуется ситуацией. Мы не знаем, что происходит кулуарно, но мы можем предположить те условия, на которых Россия подписывает все эти соглашения с Китаем, они не очень хорошо вкладываются в интересы России, но вынуждены в нынешней ситуации, когда у России на евразийском континенте нет союзников. То есть Китай – это последняя надежда режима России продержаться несколько лет на плаву, поэтому это вынужденный шаг для России, но логичный для Китая, Китай будет использовать ситуацию для того, чтобы максимально закрепить свою позицию в восточном полушарии", — отметил он.

Напомним, 20 марта в Москву прибыл лидер Китая Си Цзиньпин, где встретился с главой государства Владимиром Путиным. Они провели несколько переговоров по теме укрепления отношений между странами, но вопросы войны в Украине также не обошли стороной.

По мнению аналитиков, глава Кремля не смог добиться желаемого результата и договориться об условиях двустороннего партнерства, которые были бы выгодны для него.

В МИД Украины отметили, что Си Цзиньпин использует свое влияние на Путина, чтобы прекратить войну. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

НАТО предупреждает Китай: визит в Москву не остался без внимания Альянса

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