"Китай готов что-то предоставить России": эксперты о том, как завтра может измениться война в Украине

После переговоров российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпиня Китай, возможно, поможет России, но не настолько, что это значительно усилит армию России.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили несколько военных экспертов.

"Китай может поставлять России определенное оружие, - не исключает военный аналитик Алексей Гетьман. - Скорее всего, речь может идти о комплектующих для высокоточного оружия, но точную информацию будем иметь позже. Принципиально это не изменит ситуации на поле боя. Помощь возможна такой, чтобы не поссориться с Путиным. Есть информация о поставках несколько тонн бронежилетов. Многие аналитики говорят, что от этой войны выиграл Китай. Россия попала под санкции – туда не поставляются определенные товары, которые поставлялись раньше. А для Китая это рынок сбыта их товаров".

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что военная помощь России со стороны КНР маловероятна.

"Китай ведет достаточно умеренную политику, он пытается балансировать между Россией, США и Европой. При этом не пытается занимать одну сторону, – считает Александр Коваленко. – Эта страна видит окно возможностей – сделать Россию своим вассалом. Но при этом Китай будет все делать, чтобы не невилировать отношения с Европой и США. Китай будет делать так, чтобы казаться партнером, другом, как говорят в России – братом, но, с другой стороны, не будет ничего делать, чтобы значительно ухудшить свои позиции на геополитическом уровне. Конфронтации с Европой и США Китаю совсем не нужны. Я более чем уверен, что китайских ракет и снарядов в Украине не будет, но есть такой момент: они могут появляться, но нужно будет выяснять – каким образом. Китай поставляет свое оружие многим странам. К примеру, Ирану. Через такие страны это может появляться. Китай что-то готов предоставить России, но не настолько много, чтобы международные институты воспринимали это как помощь российской военной машине. Если Китай будет помогать России снарядами, то может попасть под санкции. А это обрушение Шанхайской биржи. Если резюмировать, Китай может помогать России микрочипами и микросхемами".

Еще один военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорит, что важнее ориентироваться на предстоящие вероятные переговоры китайского лидера и президента Украины.

"Что происходило во время российско-китайских переговоров – вряд ли мы узнаем о том, что там происходило в деталях. Китайская сторона чрезвычайно скупа на сообщения относительно деталей. Как только состоятся переговоры между нашим президентом и лидером КНР – это будет интересно. В любом случае, какие бы решения не были приняты, это не остановит право украинского народа защитить свою независимость и восстановить территориальную целостность.Более того , наши западные партнеры готовы интенсифицировать поставки вооружения в случае, если произойдет эскалация со стороны России. Китай уже помогает России обходить санкции, а вот что касается военной составляющей, то у разведок мира нет подтверждений того, что китайцы поставляют вооружение и военную технику для нужд российского войска", — говорит Селезнев.

Что может просить Россия у китайцев

"У них (китайцев – Ред.) есть высокие технологии. Я не думаю, что они будут поставлять России баллистические ракеты и технологии. Но какие компоненты китайского производства, которые могут стать заменителем – могут. К примеру, компоненты для самолетов, ракет, для устройств стабилизации ствола в танках, для устройств радиоэлектронной борьбы, для ПВО, кораблей. Думаю, это они смогут делать, потому что такие товары могут поставляться под "флагом" товаров широкого потребления. Сможет ли Китай поставлять дроны? К сожалению, это можно предположить. Это могут быть, например, метеорологические дроны, которые россияне могут использовать для военной разведки и даже использовать на этих дронах взрывчатку. Это вполне возможно", – говорит Алексей Гетьман.

В то же время эксперт Александр Коваленко отмечает, что калибры китайских боеприпасов одинаковы с российскими.

"Многие калибры китайской артиллерии одинаковы с калибрами российской артиллерии. Китай получал от Советского Союза много техники, артиллерии. Затем он ее копировал, стал выпускать под своими названиями. Те же гаубицы", — говорит эксперт.

И добавляет: "Получая технологию, Китай ее копирует, затем пытается совершенствовать. Такое происходило с российскими комплексами С-300 и С-400. Такое происходило с самолетами Су-35. Они покупали эти истребители у России ради двигателей. Им нужны технологии двигателей, которые они затем совершенствовали и использовали на других истребителях. Так работает Китай. Россия сейчас банально заинтересована в снарядах и артиллерии. Мне кажется, что Китай не станет поставщиком этого".

Бывший спикер ГШ ВСУ Владислав Селезнев также говорит, что Россия заинтересована в нескольких видах вооружения.

"Путину важно получить от Китая баллистические ракеты, которые не могут сбивать украинские силы ПВО, России в огромном количестве нужны ударные дроны, дроны-камикадзе. Китай имеет в этом передовые лидерские позиции. У китайцев есть артиллерийские боеприпасы, недостаток которых испытывает сейчас Россия", — говорит Селезнев.

Напомним, в понедельник, 20 марта, начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Мероприятие проходит по приглашению российской стороны.

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