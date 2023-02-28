Китай хочет сделать из России "утку по-пекински" — политолог

Китай понимает, что предоставление летального оружия России станет началом Третьей мировой войны и не хочет этого максимально сильно.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политолог Николай Давыдюк.

"Но в то же время Китай пытается демонстрировать свою силу, для того чтобы немного запугать Запад своим возможным участием в этой войне. Однако я не вижу готовности Китая отправлять сюда свое оружие, потому что ему это ничего не дает. Войдя в эту войну, на рынке ЕС Китай теряет 2 трлн, в США 3 трлн. Рынок России дает всего 200 млрд. Это десятая часть европейского рынка. Я думаю, что Китай хочет сделать из России "утку по-пекински": зажарить ее и загнать в невыгодные для России условия. Поэтому они будут увеличивать дефицит российского оружия и подсаживать РФ на китайское, потому что будут его давать", - считает политолог.

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Николай Давидюк подчеркнул, что у России сегодня нет союзников, Китай даже сейчас не голосует против Украины, он воздерживается.

"Воздержание Китая не означает поддержку России. Это наша формула — сделать так, чтобы Китай был пассивным и не помогал России. В чем мы выигрываем: Россия просит Китай входить на их сторону уже проигранной войны и гарантирует ему санкции, эмбарго, потерю экономики, Украина говорит просто не влезать в войну и Китай не получит ничего плохого, бонусом будет дружба с Украиной, которая вступает в ЕС и будет помогать вам развивать экономику. Поэтому украинское предложение интереснее. Китай понимает важнейшую стратегическую вещь — если он входит в войну на стороне России, то сразу получает такие же санкции, которые получила Россия, а он к ним не готов", - резюмировал политолог.

Напомним, в ночь на 24 февраля Китай обнародовал свой мирный план по окончанию войны в Украине. В обществе он получил неоднозначную оценку. В то же время, президент Украины считает, что то, что Китай начал говорить о нашем государстве — это неплохо.

Однако советник руководителя ОП Михаил Подоляк говорит, что предложения Китая по войне РФ в Украине не несут в себе идеи "мирного плана", они скорее предлагают замораживание конфликта.

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