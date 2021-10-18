Китай испытал новую гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом — FT

Испытания застали американские спецслужбы врасплох.

Китай в августе тайно провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд.

Об этом со ссылкой на пять неназванных источников сообщили в Financial Times, говорится в сюжете ТСН. Недели.

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Отмечается, что ракета пролетела через низкоорбитальное пространство, облетела планету и приблизилась к цели, промахнувшись примерно на два десятка миль.

Испытания застали американские спецслужбы врасплох, потому что в США не ожидали, что китайцы настолько успешно разрабатывают гиперзвуковое оружие.

США и Россия также разрабатывают гиперзвуковые ракеты. Кроме того, испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты в сентябре состоялся в Северной Корее.

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