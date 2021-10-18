Китай испытал новую гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом — FT

Испытания застали американские спецслужбы врасплох.
Китай в августе тайно провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд.
Об этом со ссылкой на пять неназванных источников сообщили в Financial Times, говорится в сюжете ТСН. Недели.
Отмечается, что ракета пролетела через низкоорбитальное пространство, облетела планету и приблизилась к цели, промахнувшись примерно на два десятка миль.
Испытания застали американские спецслужбы врасплох, потому что в США не ожидали, что китайцы настолько успешно разрабатывают гиперзвуковое оружие.
США и Россия также разрабатывают гиперзвуковые ракеты. Кроме того, испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты в сентябре состоялся в Северной Корее.