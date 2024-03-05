Китай наращивает оборонный бюджет, а Британия призывает немцев предоставить Украине Taurus — международное обозрение

Мировое внимание сегодня приковано к Китаю. Три тысячи представителей всех уровней там съехались на всекитайское народное собрание на самом деле, чтобы послушно принять то, что уже согласовало партийное руководство. Чего Украине ждать, учитывая, что Китай снова включился в миротворческие усилия и послал своего спецпредставителя в Москву, Киев и Европу?

Что планирует Си Цзиньпин, беспрецедентно укрепивший свою единоличную власть над одним из крупнейших государств мира? Смотрите в обзоре Яны Слесарчук.

По какому курсу дальше пойдет Китай? Всекитайское народное собрание легализует решение кормчего Си Цзиньпина

Это связывают с очередным шагом в сторону цементирования единоличных властей руководителя Китая Си Цзиньпина. Он уже пересидел в своей должности всех предшественников, даже основатель КНР Мао Цзэдун так долго не имел столько официальных полномочий. Си одновременно — президент КНР, руководитель компартии и главнокомандующий китайской армией. Он отменил ограничение срока пребывания у власти и системно истребил партийную оппозицию. С того, на что в прошлом году мы обращали внимание: в прошлом году тогдашний минобороны Китая Ли Шанфу оказался под следствием, ушел с должности и скрылся также министр иностранных дел Цинь Ган, у которого якобы нашли американскую любовницу.

Еще одна причина, почему за этим съездом мы следим с интересом: Китай уже второй раз направил усилия в сторону собственного мирного плана урегулирования российско-украинской войны. Этот план вообще не учитывает позицию Киева и украинский мирный план: в частности, он предусматривает прекращение огня на действующей Линии фронта и отмена антироссийских санкций Неудивительно, что спецпредставитель Китая по мирному урегулированию Ли Хуэй начал свое турне с Москвы, где заявил, что урегулирование невозможно обсуждать без России.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Верховный суд США запретил штатам запрещать Дональду Трампу баллотироваться в президенты

Лишить Дональда Трампа право баллотироваться на выборах может только Конгресс. Так разрешил Верховный суд Соединенных Штатов. Ранее суд штата Колорадо запретил 45 президенту выдвигать свою кандидатуру на внутрипартийные выборы — праймериз — из-за того, что он участвовал в государственном мятеже — для удержания власти, подстрекал сторонников захватить здание Капитолия 3 года назад. Судьи объявили решение накануне супервторника — дня, когда праймериз будут проводить сразу в 16 штатах. Главным кандидатом от республиканцев является именно Дональд Трамп, его единственная соперница Никки Гейли пока смогла победить лишь в одном столичном округе. Следовательно, этой осенью всех нас ждет политическое де жа вю: Дональд Трамп и Джо Байден снова будут соревноваться за Белый дом. И если в прошлый раз за год до выборов окружения Трампа пыталось шантажировать украинское руководство, чтобы то смогло получить хотя бы какой-то компромат на Байдена — из-за этого Трампу пытались даже объявить импичмент, теперь, чтобы навредить репутации Байдена ультраправые конгрессмены, сторонники Трампа, блокируют важной военной и экономической помощи.

Как шпионы развели американского полковника в отставке

Российская шпионка развела американского полковника-в-отставке. В Соединенных Штатах судят 63-летнего Дэвида Слейтера, работавшего в штаб-квартире Стратегического командования. Имел доступ к секретной информации, в том числе сведениям о российской войне. По данным прокуратуры, с февраля по апрель 2022-го Слейтер передавал лицу, представившемуся на сайте знакомств "женщиной из Украины" секретную информацию из сведений Страткому о войне, в частности, данные о неназванной стране. С кем действительно переписывался полковник в отставке и какие конкретно данные передал, прокуратура не обнародует. За слив секретов эксвоенному грозит до 10 лет тюрьмы.

Ракеты Taurus

Министр обороны Германии заявил, что не станет увольнять своих офицеров к радости Путину

Между тем Германию, по данным издания Bloomberg, натовские союзники настойчиво попросили усилить контроль над безопасностью секретной информации. Ранее российские пропагандисты обнародовали переговоры немецких офицеров о возможной передаче дальнобойных ракет Taurus ("Таурус") украинцам и способам

Издание The Guardian пишет, что Лондон призвал немецкие власти провести расследование. Ведь в разговоре офицеров, который на прошлой неделе обнародовали российские пропагандисты, речь шла о якобы британском военном присутствии в Украине с целью помощи нашему государству выбирать российские цели.

Кремль использует этот скандал, чтобы усилить давление на канцлера Германии. Британцы настаивают на том, что Украине нужны ракеты "Таурус". Они имеют дальность действия более 500 км, что вдвое превышает дальность англо-французского комплекса Storm Shadow, который уже передали нашему государству.

Россия будет срывать вступление Молдавии в ЕС. Как рассказал глава молдавской спецслужбы

Россия будет срывать вступление Молдовы в ЕС, для этого — будет вмешиваться в президентские и парламентские выборы и провоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье. Об этом заявил глава службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце. Данные, которые есть в распоряжении спецслужбы, сказал он, указывают на беспрецедентный уровень интенсивности действий российских провокаторов, поэтому на выборах и референдуме о евроинтеграции стоит ждать буквального всего, а следующий этап запланирован на 2025 год, его цель взять под контроль парламент Молдовы, чтобы очернить проевропейских их политиков и поддержать пророссийских ни денег, ни других. ресурсов Кремль на это не пожалеет.

Фото: Bloomberg

Впервые в истории промышленная оборонная стратегия ЕС с тесным привлечением Украины. Что это значит для нас?

Впервые в истории Еврокомиссия представила оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС с тесным привлечением Украины. В ближайшие десять лет предлагают наращивать сотрудничество между украинской и европейской оборонной промышленностью, а также закупать не менее 40% оборонного оборудования совместно, при этом хотя бы на треть — у европейских производителей. Оборонно-промышленный комплекс Украины предлагают финансировать – из доходов из замороженных российских активов. К слову, первые партии боеприпасов, которые сейчас европейские государства покупают у третьих стран по чешской инициативе, обещают прислать в Киев уже через несколько недель.

К чешской инициативе присоединилась и Франция, сегодня французский президент Эммануэль Макрон обсудил это с президентом и премьером Чехии в Праге. И призвал всех европейцев не упустить момент, когда еще можно побороть зло, угрожающее Европе.

Его слова и Орбану были бы в уши. Завтра подробнее поговорим о чешской инициативе по поиску снарядов для Украины, подведем итоги американского супервторника, посмотрим на протесты фермеров в Варшаве на этот раз под зданием правительства Дональда Туска, Рафаэль Гросси — генеральный директор МАГАТЭ встретится с Путиным, чтобы обсудить безопасность которой из-за россиян остается нестабильной.

Напомним, Китай стремится к "справедливому миру для себя и своих союзников". Есть китайская концепция биполярного мира, в которой США и КНР просто защищают свои сферы интересов. Так считает политический аналитик, публицист Виталий Портников.

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