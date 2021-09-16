Китай всколыхнул мощное землетрясение: есть погибшие, много раненых

Китай всколыхнул мощное землетрясение: есть погибшие, много раненых

В результате землетрясения в Китае также разрушены многие здания.

Мощный землетрясение произошло на юге Китая. В результате подземных толчков погибли люди, есть раненые.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Подземные толчки магнитудой 6 сотрясли провинцию Сычуань. Больше всего пострадал город Лусянь. Эпицентр залегал на глубине 10 км.

По последним данным, как сообщает Sina, в результате землетрясения в провинции Сычуань погибли три человека, не менее 60 пострадали. Почти 7 тыс. человек эвакуированы.

Повреждены также многие дома, улицы завалены сломанными деревьями и битым стеклом.

На месте работают медики, а спасатели разбирают завалы.

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Новости мира: подземные толчки магнитудой 6 сотрясли провинцию Сычуань

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