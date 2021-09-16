Китай всколыхнул мощное землетрясение: есть погибшие, много раненых

В результате землетрясения в Китае также разрушены многие здания.
Мощный землетрясение произошло на юге Китая. В результате подземных толчков погибли люди, есть раненые.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Подземные толчки магнитудой 6 сотрясли провинцию Сычуань. Больше всего пострадал город Лусянь. Эпицентр залегал на глубине 10 км.
По последним данным, как сообщает Sina, в результате землетрясения в провинции Сычуань погибли три человека, не менее 60 пострадали. Почти 7 тыс. человек эвакуированы.
Повреждены также многие дома, улицы завалены сломанными деревьями и битым стеклом.
На месте работают медики, а спасатели разбирают завалы.