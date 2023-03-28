Китай захватит территории России: нумеролог сказал, когда и какие именно

Китай когда-то физически захватит земли России, а не только экономически поглотит ее, – рассказал нумеролог Владислав Грицай.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По результатам недавней встречи Си Цзиньпина и Путина они подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Фактически, таким образом Путин просто согласился отдать Китаю российский рынок.

"Сибирь, которая этнически всегда была китайской, уже является китайской. Более того, если мы посмотрим даже на официальные показатели, то увидим, что есть, например, Алтайский край и там 70% земли уже сейчас принадлежат этническим китайцам. Да, они могут быть гражданами РФ и занимают должности в местных советах, однако это уже, по сути, Китай", – рассказал нумеролог.

Он добавил, что именно поэтому у Китая ментально нет такой агрессии, "как у ордынской России". Когда Пекин хочет победить, демонстрирует силу и "начинает углублять экономически".

"Я считаю, что на самом деле все подписанные документы были письмом "на отвали" для Путина, потому что Си Цзиньпин просто показал, кто в доме хозяин. Мы видим, что никаких поставок не состоялось и на самом деле не состоится. Потому что РФ уже давно принадлежит Китаю. Экономически она уже является придаточным ресурсом Китая, и эти подписанные бумаги просто зафиксировали то, что есть сейчас", – рассказал Грицай.

"Я думаю, что в течение 5-6 лет мы уже увидим 100-процентно земли Сибири в составе Китая, а может и не только эти земли", — прогнозирует нумеролог.

Напомним, ранее известная таролог Людмила Хомутовская сделала прогноз, что Китай поглотит территорию России, но это будет продолжаться в течение длительного времени.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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