Китайские бронеавтомобили на фронте: присоединяется ли КНР к войне России в Украине — эксперт рассказал

Неподдержка независимости Тайваня Соединенными Штатами Америки – для Украины в нынешних условиях это более хорошая новость, чем нейтральная. Опосредованно это может означать, что Китай, для которого вопрос Тайваня болезненный, не будет поставлять летальное оружие российским оккупантам.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"США никогда официально не признавали независимость Тайваня. Это общая позиция Вашингтона. Так же мы видим, что независимость Тайваня не признает ни одна страна, действительно имеющая влияние в геополитике. Речь идет о Великобритании, Франции, Германии, Канаде, США. Это взвешенная позиция относительно целостности Китая", — рассказал ТСН.ua Александр Коваленко.

По его словам, такая позиция Америки влияет на военную ситуацию в Украине. Другими словами, российские оккупанты не смогут получать военную помощь от КНР.

"Теперь в отношении Украины. Тайвань — это очень болезненная тема для Пекина, тема, из-за которой начинаются "конвульсии". Поэтому именно на Китай можно давить таким образом. Недавно мы увидели, что у "кадыровцев" появились на вооружении китайские бронеавтомобили. Известно, что через Китай происходит поставка тех или иных электронных элементов, которые россияне используют для своей военной техники, но речь не идет о танках, гаубицах и боеприпасах. Если Китай будет придерживаться того, что не будет поставлять России непосредственно военную технику и вооружение, то такие действия геополитического давления на Китай не будут оказываться. А давить на Китай есть чем ", – говорит Коваленко.

Резюмируя, Коваленко говорит, что для рядового украинца это более хорошая новость, чем нейтральная.

Напомним, на днях государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай с визитом. В ходе встречи американский политик заверил Пекин, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.

Читайте также: