Китайские пленные назвали неожиданное превосходство украинской армии над российской

Военнопленные из КНР Ван Гуан Цзюнь и Чжан Рэнбо / © ТСН

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Тыловое обеспечение российской армии гораздо хуже, чем в украинских Вооруженных силах, судя по тому, как удерживают военнопленных в следственном изоляторе.

Об этом рассказали военнопленные из КНР Ван Гуан Цзюнь и Чжан Ренбо в программе «Мосейчук+» на YouTube-канале.

«Фактически у нас нет притеснений и ограничений. Еда вкусная, медицинское обслуживание доступно. Я для себя заключил, что тыловое обеспечение украинской армии гораздо лучше, чем у россиян», — сказал китайский пленный Чжан Ренбо.

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При этом он упомянул высказывание одного из военных деятелей, что войны выиграют те армии, у которых лучший тыл.

«Поэтому я верю в победу украинской армии, потому что тыл работает гораздо лучше», — подчеркнул китайский гражданин.

Чжан Ренбо признался, что согласился подписать контракт с российской армией в надежде заработать денег.

«Зарплата, которую мне предложили, была вдвое больше, чем та, которую я получаю в Китае», — сказал он.

По его словам, первый платеж составлял 2 миллиона рублей (приблизительно 24 тысячи долларов), затем обещали платить ежемесячно до 250 тысяч рублей (примерно 3 тысячи долларов).

Однако, как утверждают китайские военнопленные, за свою службу в российской армии они ничего так и не получили — их счета заблокированы.

«Деньги заблокированы, счет заблокирован, поэтому ими нельзя воспользоваться. Мы не знаем, сделала ли это Россия, но с самого начала, когда мы сюда прибыли, мы проедаем собственные деньги», — утверждает другой военнопленный Гуан Цзюнь.

Напомним, недавно Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Ма Шенкунь был приглашен в МИД Украины из-за участия китайских граждан в войне против Украины.