Китайский экспресс: почему лидеры ЕС ошибаются, что Си Цзиньпин поможет повлиять на Путина

Сразу после визита испанского премьера, в Пекин на этой неделе отправляются президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Вопрос номер один в повестке дня – как Си Цзиньпин может повлиять на Путина, чтобы положить конец полномасштабной войне России против Украины. Но, несмотря на обнадеживающие заявления некоторых европейских столиц, большинство западных обозревателей в этом очень сомневаются. Пекин со своей стороны сигнализирует, что ЕС, в противовес США, стоит задуматься над смягчением запретов на экспорт полупроводников и поступление европейских инвестиций в Китай.

Премьер Испании Педро Санчес, который был в Пекине на прошлой неделе, призвал Си Цзиньпина наконец-то поговорить с Владимиром Зеленским. Более того, украинский президент даже публично пригласил лидера КНР приехать в Киев. Но Пекин делает вид, что ничего не происходит, что удивительно.

С одной стороны, после выхода со своей позицией по урегулированию войны, которую в КНР продолжают упорно называть "внутренним украинским кризисом", Китай должен быть заинтересован в контакте с Украиной на самом высоком уровне, чтобы услышать фидбек официального Киева.

С другой стороны, никто не знает, как поведет себя Китай, когда Украина официально ответит, что обнародованная позиция Пекина по войне ("мирный план", как его окрестили СМИ) — это скорее ползучая капитуляция Украины, а не установление международной справедливости и наказание виновных.

ТСН.ua собрал главные заявления и надежды европейских лидеров на роль Китая в урегулировании войны, что об этом пишут мировые СМИ, эксперты и аналитики, и проанализировал, почему не нужно возлагать больших надежд на влияние Си Цзиньпина на Путина.

Рассорить ЕС

Две недели прошло после трехдневного визита Си Цзиньпина в Москву, а СМИ, аналитики и эксперты продолжают думать, что это действительно было. Сближению Китая и России не помешал даже выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина. Пока кремлевский "фюрер" говорит, что Россия и Китай не создают военный союз, Пекин особо не отрицает решение Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Да, было официальное сообщение МИД Китая в ответ на это заявление Путина. И многие его восприняли как такое, что Китай осуждает или категорически против столь опасных действий Москвы. Некоторые вообще это называли плевком в спину Китая, потому что один из подписанных документов во время визита Си в Москву предусматривает нераспространение ядерного оружия. Хотя, если внимательно прочесть это заявление МИД Китая, там никоим образом не упоминается ни Россия, ни Беларусь.

Все же европейские лидеры не пытаются понять настоящую позицию Китая и заглянуть в глаза Си Цзиньпину. Особенно на фоне достаточно громкой статьи у Foreign Affairs о том, что Китай готовится к войне, увеличивая свой оборонный бюджет на 7,2%. В противовес Америке, призывающей к осторожности, в частности, относительно "мирных" инициатив Китая по Украине. Например, госсекретарь США Энтони Блинкен публично называет это ловушкой.

Какие же заявления по Китаю и его роли в урегулировании войны России против Украины прозвучали на этих неделях от глав ЕС?

По мнению президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Китай как постоянный член Совбеза ООН должен играть определенную роль в достижении справедливого мира в Украине, что будет жизненно важным для отношений Пекина и Брюсселя.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что трехдневный визит Си в Москву снизил риск ядерной войны. Однако его заявление прозвучало еще до угроз Путина разместить в Беларуси российское тактическое ядерное оружие. В ответ Боррель пообещал санкции против Минска, назвав это угрозой европейской безопасности.

Относительно позиции Китая, по мнению главы дипломатии ЕС, тот хочет играть роль фасилитатора, а не посредника, а "мирные предложения" Пекина по войне свидетельствуют, что он не хочет полностью становиться на сторону России, поэтому ЕС должен приветствовать это: "Китай выступает в роли, которую, на мой взгляд, мы должны поддерживать".

Чиновники Елисейского дворца, которых на условиях анонимности цитировали западные медиа, считают, что, учитывая тесные связи с Россией, Китай может быть одной из немногих стран, способной изменить правила игры в войне России против Украины.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не имеет возражений, чтобы прекращение полномасштабных боевых действий в Украине произошло при посредничестве Китая:

"Неважно, будет ли посредником Запад или страны, которые могут быть близки к России. Весь мир должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее покончить с этим ужасом. Если есть кто-то, кто может это сделать, я его поддержу. Мне будет безразлично, если это будет Китай».

Однако за публичными заявлениями лидеров ЕС могут скрываться два основных мотива.

Первый — это понять, действительно ли Си Цзиньпин оказывает влияние на Путина и каковы его допустимые пределы.

Второй – втянуть Китай в мирные дипломатические переговоры, чтобы минимизировать риск начала поставки Пекином оружия Москве для войны против Украины.

Что пишет мировая пресса

За день до визита Макрона и Урсулы фон дер Ляен в Пекин, посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что Москва якобы собирается разместить свое тактическое ядерное оружие вплотную к натовским границам. В Польше уже ответили готовностью принять более широкое участие в ядерных силах сдерживания НАТО.

"Путин пытается использовать ядерное оружие, чтобы помешать нам поддерживать Украину. Но нас не запугать", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса, где Финляндия уже официально станет членом НАТО. Поэтому, как бы в Кремле не запугивали ядерным оружием, уже во вторник, 4 апреля, Альянс вплотную приблизится к Санкт-Петербургу.

"Президент Франции Эммануэль Макрон отправляется с амбициозной дипломатической миссией, чтобы отвлечь Пекин от Москвы. Чиновники в Вашингтоне желают ему успехов в этом". Это начало статьи Politico под названием "Эммануэль Макрон хочет очаровать Китай — после неудачи с Путиным", который звучит скорее как ирония и издевательство.

На прошлой неделе сам Макрон аргументировал свой визит в Китай поиском возможностей Си Цзиньпина нажать на Путина не использовать ни химическое, ни ядерное оружие. Однако западные СМИ сомневаются, что "волшебство" Макрона подействует на лидера КНР, особенно в присутствии Урсулы фон дер Ляен, которую все больше критикуют в Пекине за чрезмерную антикитайскую позицию ЕС по торговле, инвестициям и экспорту полупроводников, что является очень болезненным вопросом для китайцев. Похоже, что испанский премьер на прошлой неделе уехал из Пекина с пустыми руками. Хотя так похоже, что Макрон везет Си экономические "пряники", в том числе потенциальное предложение об огромном соглашении с Airbus. Также Пекин неоднократно давал понять, что готов пойти на встречу Брюсселю в обмен на "размораживание" крупного инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем, которое в свое время лоббировала Ангела Меркель. Однако Урсула фон дер Ляен на днях жестко высказалась против этого.

The New York Times и вовсе называет действующую президентку Еврокомиссии "китайским ястребом", отмечая, что Китай может стремиться отделить Европу от США. Поэтому присутствие Урсулы фон дер Ляен на переговорах в Пекине ограничит попытки Макрона искать какие-нибудь более широкие точки соприкосновения с Пекином, как в свое время с Путиным во время многочасовых телефонных разговоров, за что Париж очень критиковали в ЕС.

Reuters в статье о поездке Макрона в Пекин тоже несколько смеется, напоминая Парижу о неумолкающих протестах в самой Франции из-за пенсионной реформы. Все мировые СМИ облетели фотографии Парижа, который просто утопает в мусоре из-за забастовки работников коммунальной сферы. Уже не говоря об общественном транспорте, ездящем с существенными перебоями. Поэтому даже отменили первый визит короля Великобритании Чарльза III во Францию.

South China Morning Post пишет, что Китай вряд ли изменит свою позицию по поводу войны России против Украины после визитов в Пекин европейских лидеров. Более того, эксперты, комментарии которых приводит издание, прямо говорят, что Китай может повлиять на Россию, если Франция и ЕС попытаются убедить Украину покинуть Крым Путину, который просто не может от него отказаться. То есть это прямой сигнал Кремля через китайское издание.

Вряд ли следует ожидать, что вояжи европейских лидеров на аудиенцию в Си Цзиньпин заставят Китай изменить свою позицию, особенно — осудить войну России против Украины. Как и не заставят Киев серьезно воспринять позицию Китая по отношению к войне. У Украины уже есть формула мира президента Зеленского из 10-ти пунктов, утвержденная Генассамблеей ООН. Конечно, говорить лучше, чем молчать. Поэтому Киев никогда не отказывался и не отказывается от диалога с Пекином. Но это скорее Китаю придется в ближайшее время еще больше определяться со своей позицией или продолжать выжидать, информационно и политически поддерживая Москву.