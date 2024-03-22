Китайский "мирный план": к чему хотят принудить Украину и что говорят политики

Китай настаивает на том, чтобы усадить Украину и Россию за стол переговоров на равных.

Корреспондентка ТСН Яна Слесарчук об этом пообщалась с участниками Киевского форума безопасности.

Что предлагает Китай

Основы китайского мирного плана, обнародованного год назад: прекращение огня и прекращение односторонних санкций. Ни слова - о восстановлении территориальной целостности Украины, выводе российских войск в Россию или справедливом международном суде за военные преступления на нашей земле.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй устроил целое турне - сначала была Москва, потом Брюссель, Варшава и Киев - и китайский мирный план был среди главных вопросов. Но в Евросоюзе Китаю уже не впервые предложили для начала призвать Россию вывести из Украины войска. И напомнили: передовые технологии, которые можно использовать на войне, Россия продолжает доставать из Китая:

"Китай - один из поставщиков высокотехнологичной электроники в Россию, которые Россия затем использует в ракетах и другом военном оборудовании", - говорит депутат Европарламента Сандра Калниете

"У многих есть опасения, что Китай покупает у западных стран товары, запрещенные для продажи в Россию, которые затем доставляет в Россию, именно это и объясняет санкции на китайских компаниях", - объясняет экс-посол США в Украине (1998-2000 г.) Стивен Пайфер.

Стивен Пайфер.

Вероятный визит Си Цзиньпина во Францию: о чем будут говорить

На днях американское издание Politiko, ссылаясь на французские источники сообщило, что Си Цзиньпин собирается во Францию. Официальная цель - 60-летний юбилей дипломатических отношений двух стран. Но будут говорить и о российско-украинской войне.

Год назад Эммануэль Макрон доказал, что может занять нейтральную позицию, когда во время визита в Китай заявил, Европа не должна вмешиваться в спор Соединенных Штатов и Китая по Тайваню. Такие слова о де-факто политически независимом, но почти никем не признанном официально острове, не могли не понравиться Пекину, но у американцев и многих европейцев вызвали осуждение. Теперь китайская сторона желает добиться такой же гибкости

Российская полномасштабная война в Украине для Китая - важный тест. Об этом откровенно говорили еще до ее начала. Если демократический мир позволит Путину захватить часть украинских территорий и остаться безнаказанным, для Си Цзиньпина это станет зеленым светом для военного захвата Тайваня в случае, если политическими и пропагандистскими способами присоединить его не удастся.

Китай хочет, чтобы РФ участвовала в переговорах по мирному плану

Поэтому Макрона, известного своими переговорными амбициями, Си Цзиньпин будет пытаться склонить к тому, чтобы принять китайский план. И для начала пригласить на переговорную площадку Россию. Сейчас мирная платформа, которую планируют собрать в Швейцарии, этого не предусматривает.

"Вопрос в том, а с чем Россия может приехать в Швейцарию. Если они скажут: все, хорошо, мы выводим войска - этот разговор может иметь смысл, но вряд ли они так сделают. Я не верю никаким планам, где украинцам предлагают сесть за стол с Путиным. О чем им говорить?", - говорит депутат Европарламента, экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Без России туда пока отказывается ехать и Китай. Не появились его представители и на переговорах по украинскому мирному плану в Давосе.

"Единственный возможный мирный план - это поражение России", - добавляет Андрюс Кубилюс.

В интервью итальянской газете "Ла Стампа" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул: Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в завершении войны из-за его особых отношений с Россией. Однако у всего демократического мира есть сомнения, что Си Цзиньпин этого захочет.

Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

Как давят на Украину

Впрочем, это не мешает склонять Украину к компромиссам - уже сейчас. Из-за давления из Венгрии, Китая, Франции и Австрии - Киев вот-вот может закрыть свой список международных "спонсоров войны" - то есть компаний, которые до сих пор ведут бизнес с Россией. Об этом, ссылаясь на осведомленные источники, пишет агентство "Ройтерз".

Хотя украинский черный список не имеет никакой юридической силы, он стал ударом по репутации полусотни компаний из разных государств, которые туда попали. Первой заставила Киев уступить Венгрия, далее - другие страны увидели, что это возможно, и стали настаивать на интересах своего крупного бизнеса.

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Читайте статью ТСН.ua на эту тему: "Мирные" переговоры с Россией: кто и зачем продвигает план скрытой капитуляции Украины.

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