Китайский посол назвал Крым и не только – российским и получил шквал критики

На это скандальное интервью реагирует и французский МИД с беспокойством просит Китай разъяснить, были ли слова его дипломата официальной позицией.

"Не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров" – в Офисе президента Украины отреагировали на скандальное заявление китайского посла во Франции. На дипломата обрушилась волна критики за слова о российском Крыме. Лу Шайе также заявил, что государства бывшего советского союза вроде бы не имеют статуса в действующем международном праве. Франция напомнила о том, что Крым международно признан украинским, в том числе и Китаем, говорится в ТСН.

Китайского посла во Франции на одном из французских телеканалов журналист спросил, считает ли он Крым российским? "Это зависит от того, как вы воспринимаете эту проблему. Есть история. Крым сначала был русским, не правда ли? Именно Хрущев отдал Украине Крым при СССР”, — отвечает посол.

Журналист уточняет, что международное право признает Крым украинским, но китайский дипломат не останавливается и начинает убеждать, что постсоветские государства не имеют статуса в действующем международном праве, потому что якобы нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус. Сразу после этого эфира, в Сети появляются комментарии возмущенных коллег-дипломатов — Лу Шайе имеет явные проблемы с географией, или же его заявление противоречит официальной позиции Пекина — такова была реакция посла Украины в Париже. “Контрольный вопрос "Кому принадлежит Крым?", как всегда, показателен. В следующий раз неплохо было добавить: "Кому принадлежит Владивосток?". Нет места двусмысленности. Крым – это Украина. Советской империи больше не существует. История двигается дальше”, — написал он.

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На это скандальное интервью реагирует и французский МИД с беспокойством просит Китай разъяснить, были ли слова его дипломата официальной позицией.

А вот балтийские государства после скандальных заявлений требуют пояснений китайской стороны. Латвия называет слова Лу Шайе о суверенитете государств абсолютно неприемлемыми. МИД Эстонии вызывает представителя Пекина на беседу, а главный дипломат Литвы отмечает, что заявление Лу Шайе объясняет, почему балтийские государства не доверяют Китаю посредническую миссию. "Если кто до сих пор удивляется, почему балтийские государства не доверяют Китаю относительно "посредничества для мира в Украине", вот китайский посол, утверждающий, что Крым российский, а границы наших стран не имеют законной основы", — заявляют там.

Этот дипломатический скандал показателен, ведь Китай за более чем год войны до сих пор официально не осудил действия России. Но это не помешало президенту Франции Эмануэлю Макрону в своем мирном плане делать ставку именно на Пекин как посредника. Президент Франции предлагает использовать китайское влияние на Путина в переговорах по миру, которые, пишет агентство "Блумберг", Макрон предлагает провести уже этим летом. По словам источников, во многом этот план зависит от успеха украинского контрнаступления.

Идею Макрона уже поддержал глава МИД Италии. Однако критики такого плана отмечают, что пока французскому президенту не удалось даже уговорить китайского коллегу Си Цзинпиня позвонить Владимиру Зеленскому.

Поэтому ряд партнеров Украины выражает сомнение, сможет ли Китай быть нейтральным посредником, если мирные переговоры будут.

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