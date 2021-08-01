Китайский СoronaVac против COVID-19: что за вакцина, какая эффективность, особенности использования

Китайский СoronaVac против COVID-19: что за вакцина, какая эффективность, особенности использования

Ожидается, что прививать препаратом украинцев начнут не ранее чем через 10 дней.

Китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac, первую партию которой 25 марта завезли в Киев, сейчас проходит лабораторный контроль. Только после этого ее начнут использовать. Ожидается, что прививать препаратом украинцев начнут не ранее чем через 10 дней.

Что это за препарат, какая его эффективность, и все, что известно о вакцине — об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Вакцину загрузили в Пекине и встретили в Борисполе. Украина заявила о закупке CoronaVac еще в конце 2020 года, но зарегистрировала этот препарат только две недели назад. Был вопрос об эффективности — в одних странах фиксировали высокие показатели, в других — низкие. Сейчас в Минздраве ориентируются на то, что это более 70%.

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Досье на CoronaVac сейчас находится на рассмотрении во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Но 18 стран уже одобрили эту вакцину для экстренного использования и начали прививать им свое население. Среди них Китай, Турция, Бразилия и Индонезия.

"Согласно последним данным, проведенным клиническим испытаниям в Турции, а мы смотрим на них, где вакцинировано более 12 миллионов человек, эффективность составила 83,5%", — сообщила генеральный директор компании-поставщика "Лекхим" Татьяна Печаева.

Что это за препарат

CoronaVac — это инактивированная вакцина, то есть разработанная на основе мертвых частиц вируса SARS-CoV-2. Они не могут спровоцировать болезнь, но тренируют организм реагировать, когда он сталкивается с реальным вирусом.

Вакцину вводят дважды: с интервалом от двух до четырех недель.

После укола может быть озноб, повышенная температура, головная боль, а также отек или покраснение в месте инъекции.

"По сравнению, например, с векторными вакцинами, с м-РНК вакцинами, она меньше вызывает местных реакций или общих реакций, повышение температуры", — объясняет иммунолог Федор Лапий.

Что известно о производителе

Компания Sinovac, которая ее разработала, — самая мощная в Китае.

Ежегодно производит до полумиллиарда доз различных вакцин.

В частности, препараты против гепатита А и В, и гриппа.

Сколько стоит препарат

Украина за счет бюджета заказала у Sinovac почти 2 миллиона доз CoronaVac. Ее цена для каждой страны может быть разной. Это зависит от многих факторов. Киев закупил CoronaVac по 504 гривны.

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"Она не может быть дешевой. Нужно иметь определенное количество вируса, его инактивировать и для, того чтобы получить необходимое количество вируса для одной дозы вакцины — это то, что влияет на стоимость этой вакцины и количество, которое могут изготовить", — говорит иммунолог.

Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч. Их сразу поделят на две дозы. Вторую партию — полмиллиона доз — ожидают в апреле.

Кого и когда будут вакцинировать первыми дозами китайской "Коронавак"

Когда начнут вакцинировать CoronaVac?

Не ранее чем через 10 дней, потому что препарат еще должен пройти лабораторный контроль.

До того времени он будет храниться на складах "Лекхима" с соблюдением температурного режима. Это от плюс 2° до плюс 8°.

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"В случае получения положительного заключения, вакцина будет передана ГП "Медицинские закупки Украины" и после этого по приказу Минздрава распределена в регионы", — сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Один из плюсов этой вакцины — это то, что в ее флаконе только одна доза. Поэтому не будет вопросов что делать с остатками. Поэтому ею планируют прививать тех, кто сам прийти в прививочные пункты не может. В приоритете — малоподвижные люди пожилого возраста и те, кто за ними ухаживают. Им вакцину будут колоть дома.

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