Российский диктатор Путин на китайских встречах может попросить новую армию и артиллерию для войны против Украины / © ТСН

Реклама

Сегодня в Китае, где находится с визитом российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ин, материализуется новая ось силы, которую в украинском обществе называют осью зла. Как именно эти встречи повлияют на войну в Украине — о возможных сценариях изменения ситуации в ближайшее время рассказал в комментарии для ТСН.ua политолог Александр Хара.

Изменят ли поддержку России

На этот вопрос Хара ответил так: «С Китаем понятно. Не изменит. Они четко говорили, что не позволят России проиграть. Лидер Индии Моди говорил, что «не время для войны», но покупает российскую нефть и таким образом финансирует эту войну».

И добавляет: «Что может измениться? Возможно, немного протрезвеют в Вашингтоне, поскольку их «ковбойский наскок» не удался в вопросе о скором завершении войны. Совершенно бесполезны идеи о том, что Россию можно оттянуть от Китая. Я надеюсь, что вывод будет следующим: нужно помочь Украине решить российскую проблему, россияне будут заниматься внутренними делами и тогда не будут столь вспомогательными для Китая. Это логическое мнение. Но дойдут ли американцы сейчас до этого, или позже, или вообще дойдут — это открытый вопрос».

Реклама

Попросит ли Путин прямую военную помощь в Корее и Китае

По словам Хары, Путин на этих встречах может попросить выделение ему живой силы и артиллерии для войны против Украины.

«От Северной Кореи Путин ее уже получил в виде той живой силы, которая была уничтожена на войне в Украине», — уточняет политолог.

И продолжает: «Китайцы точно не будут направлять свои войска, потому как эта страна балансирует. С одной стороны, Китай делает вид, что он является беспристрастным посредником и не будет портить этот имидж. На глобальном юге им нужно демонстрировать, что они предлагают более справедливый мировой порядок, чем базирующийся на западных некоторых ценностях. Самая главная система сдерживания была и остается — это возможность американских санкций в отношении китайских компаний, доступ к американскому и европейским рынкам. Если бы китайцы помогали россиянам больше, чем сейчас, и присутствовали бы на поле боя, то тогда бы реакция западных партнеров ударила бы по экономической ситуации в Китае. А последняя там не самая лучшая».

По убеждению Хари, война России против Украины в ближайшее время продолжится.

Реклама

Кроме того, у Путина и в этот раз будут попытки попросить у Ким Чен Ина новый человеческий ресурс и артиллерийские системы для войны против Украины.

«Это дешевый ресурс, который можно отдавать за еду и какие-то компоненты, вооружение. Для России человеческий ресурс — расходный материал, это значит, что Россия может дешевле использовать человеческую силу. Северной Корее нужно все, что производится, а находившееся в экономике российское население бросается на войну и мы их уничтожаем», — объясняет логику помощи со стороны Северной Кореи Александр Хара.

По его словам, «ось силы» или, как ее называют «ось зла», определенным образом материализуется в эти дни, но это не похоже на «Стальной пакт», когда объединялись фашисты с нацистами.

«У них есть разные интересы, что-то совпадает. Пока это неформальный альянс, пока они не делят мир, как в пакте Молотова-Риббентропа, но, конечно, это еще один шаг по сближению позиций этих стран. Ключевой задачей этого приближения является вытеснение США и их союзников из центра системы и попытки заменить другими принципами», — говорит эксперт.

Реклама

Кроме того, он отмечает, что присутствие лидера Индии на одной из таких встреч — достаточно интересный случай.

«Присутствие индийского лидера — это интересный случай. С одной стороны, китайцы претендуют на два региона Индии, то есть есть территориальные споры. Несколько лет назад даже было столкновение, но до применения широкомасштабных средств не дошло. Индия озабочена растущей ролью Китая в регионе. Поэтому было удивительно видеть там Моди. Возможно, это сигнал Вашингтону о том, что они (индийцы — Ред.) не удовлетворены тарифным давлением и давлением по отношению к России. Индия — второй по размеру потребитель российской нефти. Возможно, Моди уехал показать, что он балансирует, что он недоволен, что Китай может быть интересным партнером», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось о том, что индийский премьер обратился с призывом к Путину в Китае. Он призвал Путина как можно быстрее закончить войну, но отметил, что сотрудничество России и Индии важно.