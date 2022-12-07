Кладбище российского оружия в Харькове: эксперты подсчитали стоимость обстрелов города

На местах прилетов в Харькове каждый раз собирали остатки снарядов, ведь это доказательство агрессии России. За девять месяцев накопились впечатляющих размеров груды смертоносного лома, говорится в ТСН.

"Ураганы", "Грады", "Торнадо", кассетные бомбы, "Искандры", "Калибры", С-300 — все это лежит на кладбище рашистского оружия. Это лишь треть смертоносного железа, которое с 24 февраля летело убивать харьковчан. "Почти 95 процентов из всей массы – это реактивные системы залпового огня. Такие как "Смерч" и "Ураган", БМ-21 "Град". Также представлено с десяток остатков крылатых ракет, гильзы от артиллеристских снарядов, Суммарная стоимость всего этого вооружения более 100 миллионов долларов", — говорит местный прокурор.

Шесть тысяч шестьсот уголовных дел открыли правоохранители в Харьковской области по фактам обстрелов с начала великой войны. За это время погибли 1635 мирных жителей. Весной в Харькове был настоящий ад. Каждый день по городу прилетало более полусотни таких снарядов. С мест прилетов стражи порядка забирают каждый обломок. Впрочем, большинство – разлеталось на мелкие части, собрать их было невозможно.

“Это непосредственно только из Харькова. Все ракетоносители, которые были направлены сюда. После мая месяца, когда мы отразили врага, то, конечно, стало меньше прилетать артиллерийского обстрела, но был обстрел из реактивных систем залпового огня”, — сообщают спасатели.

Артснаряды летали довольно низко, и системы противовоздушной обороны их не видели. Сирены часто включались только после первых прилетов. Оружие россиян, к счастью, говорят специалисты, довольно устарело, так что разрывалось не все, что летело.

Били по Харькову и крупнокалиберными ракетами, которые запускали с моря. Среди этой кучи остатки "Искандеров" и "Калибров". Весной по Харьковской обладминистрации прилетел один из таких, тогда погибли 29 человек. А летом в общежитии на Салтовке "Искандер" убил 20 горожан. Каждый из запусков обошелся России в полтора миллиона долларов.

Среди российского лома есть и остатки забронированных кассетных боеприпасов. “Это кассетные боеприпасы оснащены так называемыми иглами внутри. После взрыва эти иглы разлетаются и попадают в людей. Они не могут нанести никакого вреда военным объектам, они не могут разрушить здание или повредить бронированную технику”, — объясняют спасатели.

Десятки тонн остатков оружия – это доказательства преступлений оккупантов. На многих есть русские маркировки. По ним можно определить страну-производителя и даже направление, из которого прилетела ракета.

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