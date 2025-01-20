Клан Трампа: кого новоизбранный президент США может привести к власти

У Дональда Трампа есть многочисленные родственники, которых он может привести к власти после своей инаугурации. Что об этом известно?

Ни один из американских президентов не окружал себя у власти таким количеством родственников, как Дональд Трамп. Как правило, публичным лицом является только супруга президента. Но в случае с Трампом не все так просто.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Избранный президент Дональд Трамп - фигурант нескольких секс-скандалов и поговаривают, что с женой Меланией у него формальные отношения и она просто играет роль жены для публичных мероприятий. По слухам - сейчас Мелания даже не собирается переезжать в Вашингтон, а будет появляться только на мероприятиях, требующих ее присутствия. Хотя на днях она объявила, что уже упаковала вещи и обещает проводить в Белом доме большую часть времени.

В программе Fox and friends Мелания рассказала, чем будет отличаться ее второй срок в роли первой леди и об отношениях с мужем.

"Я всегда была собой, и во время первого срока. Но я чувствую, что люди, возможно, не воспринимали меня, не понимали так, как сейчас. Я не имела достаточно поддержки. Возможно, некоторые видят во мне просто жену президента. Но я стою на своих двух ногах, независимо, имею собственные мысли, свои да и нет. Я не всегда согласна с тем, что мой муж говорит или делает. Но это нормально", - сказала она.

Дональд Трамп с супругой Меланией / Фото: Associated Press

Единственный общий сын Мелании и Дональда Трампов Бэрон - студент колледжа и пока не вмешивается в политику. Но потомки Трампа от первого брака - активные игроки.

Во время первого срока большое влияние в администрации имела дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер. Как пишет NBC, зять Трампа до сих пор дает советы и устраивает звонки и встречи с тестем. Впрочем звезда семьи Кушнеров понемногу угасает и на орбиту Трампа выходят новые заметные светила - такие как сыновья Эрик и Дональд-младший. Они оба имеют влияние на политику, хотя и не будут занимать формальных должностей в новой отцовской администрации.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Младший сын - Эрик больше сосредоточен на бизнесе. Вскоре, например, собирается запускать новый бренд водки имени своего отца. Она пополнит трамповский товар, в который уже входят библии, часы, кроссовки и духи.

Другой сын - Дональд Трамп-младший никогда и нигде не зарабатывал, кроме как в бизнес-империи отца. А сейчас продвигает родительскую политическую повестку дня и не скрывает, что лоббирует определенных людей в команде отца, включая вице-президента Вэнса. А еще позволяет себе вести себя вызывающе и легко пересекает границы допустимого - как вот после победы отца на выборах под видео президента Украины Владимира Зеленского он оставил комментарий: «38 дней до того, как ты потеряешь выплаты». Или его недавняя провокационная поездка в Гренландию - после того, как Трамп-старший объявил о претензиях на этот остров. На выходе из аэропорта Дональд-младший заверил репортеров, что прилетел как турист, полюбоваться пейзажами. Но уже вскоре устроил местным звонок с отцом.

Что касается кадровой политики своей администриции - здесь Трамп не скрывает, что государственные должности найдутся многим родственникам, пусть и не кровным. Здесь в резерве сваты и невестки. Первый сват - отец Джареда Кушнера Чарльз - поедет послом во Францию. Еще один отец мужа самой маленькой дочери Трампа Тифани - Массад Булос будет советником по арабским странам и Ближнему Востоку.

Далее невестки – Лара, жена Эрика – уже на важной партийной должности: она сопредседатель республиканского конгрессового комитета. А невеста сына Кимберли Гилфойл, как бывшая телеведущая — мечтала быть спикером Белого дома, но поедет послом в Грецию. С Дональдом Трампом-младшим они обручились 4 года назад, но до свадьбы дело так дошло – и хоть о разрыве отношений официально не сообщали, но его уже видели с другими женщинами.

Читайте также: