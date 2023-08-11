"Классная песня напоследок": в Запорожье российская ракета убила двух девушек-музыкантов, подробности трагедии (фото, видео)

В Запорожье 9 августа российская ракета убила 18-летнюю Светлану Семейкину и 21-летнюю Кристину Спицину. Девочки были музыкантами. После полномасштабного вторжения они создали дуэт Similar girls и во время своих выступлений собирали средства для украинских военных.

Ракета попала в один из жилых кварталов города. Именно туда, где выступали Светлана и Кристина. ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

Воронка от взрыва была в 6 метрах от девушек

О том, что рядом с местом российской атаки были девочки, родителям сообщил их друг. В тот день парень был вместе с ними. Но незадолго до взрыва девушки отошли в другую сторону.

Папа Светланы, Юрий Семейкин, рассказал "Сніданку з 1+1", что воронка от взрыва была примерно в шести метрах от места, где стояли девушки. Его дочь погибла на месте. Кристина еще пыталась бороться за свою жизнь в больнице, ее забрала скорая.

“Она была в реанимации, в коме. Мы видели ее, заходили к ней. Честно говоря, что мы… я считала, что она к утру все же сможет прийти в себя. Но позвонили в четыре утра и сказали, что она умерла”, – рассказывает мама Кристины Галина Спицына.

Светлана Семейкина (слева) и Кристина Спицина/Фото: Виктория Кныш

Родители не могут поверить в произошедшее

Родители девушек до сих пор не могут поверить в произошедшее. Они вспоминают, с каким увлечением обе занимались музыкой и как начинался их творческий путь. Папа Светланы говорит, что девушки сразу поняли, что дополняют друг друга.

“Я точно помню слова Кристины, как она сказала Свете, что ты умеешь подобрать аккорды и ноты под мой голос, под мой вокал. Как-то у нее это было интуитивно, у них обоих”, – вспоминает Юрий Семейкин.

Светлана начала играть на гитаре в 13 лет именно по совету отца. Он говорит, что ему всегда нравилась гитара, и предложил дочке заниматься музыкой. Любовь к музыке у Кристины тоже от родителей.

"Это немного семейное, потому что я только хотела, но муж, он занимался музыкой", — рассказывает Галина Спицына "Сніданку з 1+1".

В 12 лет Кристина начала профессионально заниматься вокалом, а три года назад в соцсетях девушку увидел Александр Минаев – участник седьмого сезона голоса страны. Он увлекся ее талантом и они начали петь в дуэте.

"Это был ее первый пример работы на улице, как уличного музыканта. Она очень-то переживала по этому поводу, но когда это получилось и когда она увидела глаза людей, которые хотят ее слушать, которым нравится, она очень этим увлеклась и пошла дальше”, – вспоминает мама Кристины.

На концертах они собирали деньги для защитников

После начала полномасштабной войны Кристина предложила Светлане создать дуэт. Папа Кристины служит сейчас в Национальной гвардии.

На странице 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица" 28 июня опубликовали видео с девушками. Они поблагодарили своих родителей, которые служат в бригаде и исполнили песню.

“Бойцы Национальной гварди Украины сопротивляются на всех фронтах, а их дети на медийном. Талантливые дочери наших военных, которые создали свою собственную группу Similar Girl, использовали свой творческий потенциал и записали трогательное видео для своих родителей, которые сейчас защищают Родину на запорожском направлении", – говорится под видео.

Кристина Спицына и Светлана Семейкина/Скриншот с видео

Девушки своими уличными выступлениями постоянно собирали деньги для украинских защитников. И не только в Запорожье, но и других городах: в Киеве, в Днепре.

"Уже я задумывалась над тем, чтобы завести им ТикТок, я завела им страницу и она начала работать, люди начали их узнавать на улицах", — говорит Галина Спицына.

Сейчас на странице девушек более 40 тысяч подписчиков и сотни тысяч просмотров. В планах у девушек было создать свою профессиональную группу. Но российская ракета унесла жизни и мечты этих девушек навсегда.

"Когда люди узнали о таком горе, все начали звонить, все начали поддерживать. Мы открыли сбор и очень быстро начали помогать люди. Я могу только сказать большое спасибо за то, что все остались с очень широкой душой и открытой. Кристина точно не хотела бы, чтобы мы опускали руки, потому что она всегда была таким энерджайзером. Поэтому я считаю, что по ее стопам и нужно идти", – говорит мама Кристины.

Девушки записали последнюю песню на видео

На странице в ТикТок опубликовали последнюю песню девушек. Видео они записали за час до трагедии в Запорожье, недалеко от места взрыва.

“Классная песня напоследок… И напоследок мы споем очень-очень хорошую песню для Херсона, для всех-всех людей. Спасибо им за все-все. Спасибо, что они есть. Спасибо защитникам, которые защищают Херсон”, – говорят девочки на видео.

На место, где девочки обычно выступали, также прилетела ракета

Их подруга Виктория Кныш рассказала, что Светлана с Кристиной познакомились на концерте для военных, в котором участвовали. Обе окончили Матвеевскую музыкальную школу. С этого времени они были как родные сестры.

Чуть ли не каждый вечер девушки выступали в кафе, ресторанах, на мероприятиях или прямо на улицах города. Практически все песни были посвящены защитникам и событиям в Украине.

Житель Запорожья Богдан Загорулько после смерти девушек написал на своей странице в Facebook, что за день до трагедии они выступали в местном ресторане. Он также опубликовал видео их выступления.

“Similar girls, Кристина и Светлана, пели на улице, и решили отдохнуть в том же парке. Удивительно, но в день их выступления в нашем ресторане, на место, где они обычно выступали, также прилетела ракета”, – рассказал он.

Российская ракета унесла жизни девушек-музыканток в Запорожье

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