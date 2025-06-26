Клещи атакуют: чем они опасны и как уберечься от последствий укусов

Клещ

Медики говорят об активности клещей и участившихся случаях инфицирования пациентов. В частности, болезнью Лайма, которая способна поражать опорно-двигательный аппарат и нервную систему человека. Только на Ривненщине уже зафиксировано более 30 случаев заражения.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

В Украине фиксируется значительный рост укусов клещей, а также рост болезни Лайма.

«В этом году уже за 5 месяцев мы имеем 35 лабораторно подтвержденных случаев, в прошлом году мы за весь год почти 170», — говорит заведующая отделом Центра профилактики болезней Ровенской области Юлия Терентьева.



С укосом клеща столкнулась также и корреспондентка ТСН. Она обнаружила его на бедре ориентировочно через час после прогулки в лесу. Он сумел пролезть под штаны.

«Я сразу обратилась в травмпункт, чтобы клеща безопасно достали. Поскольку впился он не так давно и риск заражения был минимален, медики посоветовали следить за местом укуса и общим состоянием и не появляется ли на теле так называемая кольцевидная эритрема — признак инфицирования», — говорит Анна Махно.

«Не всегда появляется пятно, как первичный эффект на укус клеща», — говорит заведующий отделом инфекционного контроля Ровенской областной больницы Дмитрий Курилов.

Именно так произошло и с Анной Махно. Никаких пятен или симптомов. Но на всякий случай через 2 недели после укуса, семейный врач направила на анализ. Иммуноферметный анализ — это обследование на антитела к боррелиям, который выявляет боррелиоз — болезнь Лайма. И тест у корреспондента ТСН оказался положительный.

Результаты анализирует врач-инфекционист Дмитрий Курилов. Именно он накануне направил на дообследование.



«В вашем иммуноблоте, который вы сделали тоже были положительные белки иммуноглобулина, что свидетельствует скорее всего, что вы все же инфицированы боррелиями и вам показано лечение», — говорит заведующий отделом инфекционного контроля Ривненской областной больницы Дмитрий Курилов.

Выявление боррелиоза на ранней стадии является критически важным для лечения, говорят специалисты.



«Осложнения при болезни лайма это нарушение опорно-двигательного аппарата», — объясняет заведующая отделом Центра профилактики болезней Ровенской области Юлия Терентьева.



Для боррелиоза характерно поражение суставов. Часто коленных, плечевых или локтевых, говорит инфекционист. Следующей стадией болезни Лайма может быть уже поражение нервной системы.

Именно такой пациент сейчас лечится в областной больнице. У него обнаружили 2 клеща, которые были длительное время.



«Он поступил в тяжелом состоянии он с нарушением сознания», — говорит Дмитрий Курилов.

Попасть на клеща можно не только в лесу, но и в городских парках.

«Зоны отдыха всех наших городов можно утверждать будут богаты на иксодовых клещей, если эти территории неупорядочены», — говорит энтомолог лаборатории Центра профилактики болезней Ровенской области Руслана Драб.



Кроме болезни Лайма, клещи могут быть возбудителями еще 150 болезней.

«Однако не надо паниковать, многие из них вызывают симптомы привычные для нас это может быть болезнь в виде ОРВИ, которая проходит и проходит», — говорит Руслана Драб.

И еще одной опасностью является клещевой энцефалит. Ежегодно специалисты вылавливают клещей, чтобы исследовать являются ли они носителями вируса. И хотя на Ривненщине таких выявляли и пока в области среди людей заражений не было.

Чтобы избежать угрозы специалисты советуют пользоваться репеллентами, которые отпугивают кровососов. А защищаться одеждой. И самим все же клещей не вытягивать. Лучше обратиться к медикам.

И обязательно предупредить об укусе семейного врача, который может назначить при необходимости антибиотик для профилактики, а через 2-4 недели направит на анализы, чтобы в случае подтверждения сразу начать лечение. Чтобы к примеру, болезнь Лайма бессимптомно не перешла в следующую стадию.

