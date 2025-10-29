"Клешни" соединяются: когда падет Покровск и какие города станут следующей целью России

Военный эксперт Игорь Романенко оценил угрозу для трех городов Донбасса

Российские войска значительно активизировали свои действия на Донецком направлении: есть большой риск потерять Покровск, где идут уличные бои, а враг уже захватил район железнодорожного вокзала. Не менее сложна ситуация и вокруг Мирнограда, куда пытается добраться противник.

Что происходит на этом участке фронта, чем грозит падение ключевых городов и какие стратегические планы Кремля, рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Угроза окружения Покровска: «клешни» соединяются

По словам Игоря Романенко, ситуация в Покровске критическая. Враг оказывает давление с трех направлений Покровско-Мирноградской агломерации и продвинулся к железнодорожному вокзалу, где продолжаются ожесточенные уличные бои.

«Ситуация в Покровске критическая. Кроме российского флага на стелле, он, кстати, как внезапно появился, так и внезапно может исчезнуть, враг захватил район железнодорожного вокзала. Противник давит на Покровск с трех направлений Покровско-Мирноградской агломерации. Россияне наиболее продвинулись в город по юго-западному и западному направлениям. Противнику удалось дойти до железнодорожного вокзала и его удерживать. Раньше речь шла о двух сотнях окупантов, но каково их точное количество, пока никто не может сказать. Идут ожесточенные уличные бои», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке (заместитель начальника Генерального штаба 2006–2010 гг.).

Генерал-лейтенант указывает на прямую угрозу окружения города:

«Если посмотреть на карту, то на северо-восточном направлении можно увидеть „клешни“, окружающие Покровск. К сожалению, они постепенно соединяются, а это означает официальный захват города, потому что на северо-западе от Покровска проходит дорога, которая обеспечивает наши войска логистикой. Между „клешнями“, по разной информации, остается 5-9 километров. Россияне уже не раз применяли эту тактику: если они перерезают дорогу, наши войска будут вынуждены искать другие пути для логистики или отхода, потому что без нормального обеспечения долго не удержатся», — объясняет Игорь Романенко.

Мирноград и небольшой позитив у Доброполья

Что касается угроз для Мирнограда, расположенного восточнее Покровска, то по словам Романенко, россияне пока не зашли в город.

«Бои продолжаются в окрестностях Мирнограда. Россияне в город не вошли. Мирноград закрывает Покровск с востока. Наши войска держат там оборону, сдерживая давление противника», — объясняет эксперт.

Игорь Романенко также отметил небольшой позитив на участке фронта возле Доброполья, где украинские защитники рассекли вклинение врага на три части. На северном «куске» удалось окружить и взять в плен до полутора сотен окупантов. Еще одна часть вражеской группировки продолжает защищаться, потому что нам не удается уничтожить их логистику.

«В целом цель у россиян здесь была „оседлать“ дорогу от Доброполья на Краматорск. Это им не удалось, что для нас небольшой позитив», — говорит генерал-лейтенант.

Критическая ситуация на Купянском направлении

Эксперт констатирует, что ситуация также критична и вокруг Купянска, где продолжаются уличные бои.

«Угроза нарастает для Мирнограда и Купянска. В последнем тоже продолжаются уличные бои. Россиянам удалось пройти в город по газовой трубе и это уже очевидный факт, который бессмысленно опровергать. Они смогли без потерь форсировать Оскол по газовой трубе, не в сам город, а в посадку. Там сосредоточить своих военных и зайти на северо-западную часть Купянска», — рассказывает Романенко.

Эксперт предупреждает, что на этом участке угроза не только для Купянска, но и для нашей группировки, которая находится к востоку от реки на левом берегу. Здесь россияне совершили вклинение в нашу группировку.

«В районе Купянска есть переправы, по которым враг наносит удары. И если Купянск падет, то нам срочно нужно будет отводить войска южнее, через Купянск-Узловой и поселки, чтобы не попасть в окружение. То есть у нас проседают Купянская и Покровская группировка. Ситуация в обоих этих районах для нашей обороны в настоящее время критическая», — говорит Игорь Романенко.

Стратегия Кремля: Константиновка — следующая цель

Игорь Романенко считает, что следующим городом после Покровска может стать Константиновка.

«У нас на Донецком направлении был рубеж Покровск-Константиновка. Сейчас, кстати, на Константиновку Россия идет с трех направлений — со стороны Покровска, Торецкая (который противник захватил) и Часового Яра, который наши защитники еще держат. Россияне стандартно пытаются перерезать логистику и войти в Константиновку. Думаю, что этот город будет следующим после Покровска. Далее враг будет пытаться преодолеть линию обороны — Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск, чтобы практически захватить Донецкую область», — говорит Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, что кроме Донетчины сейчас россияне активизируют действия на Запорожском направлении — Каменское, Степногорск, Приморское. Также есть информация от разведки, что противник собирает силы из морской пехоты для штурмов в Херсонской области.

«То есть Путин поставил своим подчиненным стратегическую задачу захватить четыре области Украины, и они ее хоть и медленно, но реализуют. Чтобы останавливать противника, нам нужны средства поражения и люди, а их хронически не хватает. На этом фоне разрешение молодежи на выезд за границу выглядит диким диссонансом. Молодежь могла бы работать на предприятиях оборонного комплекса, делать оружие, которое так необходимо фронту. Вместо этого юноши, которым 20-21 год просто уезжают из страны», — отмечает эксперт.

Диссонанс в мобилизации и экономике

Игорь Романенко подчеркивает, что разговорами об обмене территориями Путин просто тянет время. Пока в высоких кабинетах США и Европы активно обсуждают это, российский диктатор забирает украинские территории силой.

«У Путина есть силы и планы, он их реализует. Он выигрывает время, потому что все эти введенные санкции против РФ начнут действовать только после 1 ноября. В целом же санкции — игра в долгую. После их введения проблемы в российской экономике начнутся в середине следующего года. Пока это произойдет, россияне и Донбасс захватят, и дальше будут продвигаться по нашему левобережью», — отмечает Игорь Романенко.

Он подчеркивает, что ситуация будет и дальше ухудшаться, если мы не будем выполнять задачи по полной и справедливой мобилизации, переводу экономики на военные рельсы и вносить изменения в законодательство по усилению ответственности в вопросах защиты государства.

«Из этого можно что-то не выполнять, если предлагать альтернативу. Ее никто не предлагает, а рекрутинг не сработал, потому что было потеряно время для этого. Экономика на военные рельсы не переведена, потому что есть „аргумент“, что бизнес должен работать, как в мирные времена. Так не бывает. Россия перевела экономику на военные рельсы еще два года назад и имеет результат. Думаю, что в воюющем государстве должна быть концентрация всех ресурсов в интересах войны — человеческих, финансовых и в целом экономических. У нас этого, к сожалению, нет», — заключает Игорь Романенко.