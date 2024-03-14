"Клеймо" ТЦК: военный с фронта пожаловался, что его пугаются украинцы

По словам эксперта, в Украине нужно менять информационную кампанию по мобилизации.

Вернувшиеся с фронта в мирные города украинские военные обратили внимание на то, что иногда, когда они находятся в форме в общественном месте, их воспринимают крайне негативно из-за одного ошибочного обстоятельства.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный Николай, защищающий Украину, находясь в самых горячих точках фронта.

"Работники ТЦК имеют такую же форму, как и мы. Когда мы приезжаем в Киев, на нас, кажется, смотрят с легкой долей презрения ", — рассказал ТСН.ua военный, задаваясь вопросом о том, а не стоит ли работникам ТЦК изменить форму так, чтобы она отличалась от формы других военных.

Свое мнение по этому поводу высказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Он говорит, что информационная кампания мобилизации в Украине, мягко говоря, не из лучших.

"Ну здесь упрекать стоит в принципе все государственные институты, учреждения, и их медиацентры, которые непосредственно идентично, я имею в виду, государственные институты, министерства, отвечающие за процесс мобилизации, — говорит Селезнев. — А в соответствии с законом о мобилизации и мобилизационной подготовке у нас в стране государство отвечает за этот процесс.А у нас сейчас почему-то пытаются сделать козлами отпущения представителей ТЦК, хотя они лишь один из элементов этой государственной программы, связанной с мобилизацией. Это несправедливо ”.

Резюмируя, эксперт говорит о следующем: "Точно не нужно маркировать отдельным видом военной амуниции или униформы представителей ТЦК и СП, а вот что точно стоит и нужно немедленно делать — это коренным образом изменять систему информирования, систему коммуникаций именно по этому очень болезненному вопросу".

По словам Селезнева, на самом деле у Украины прекрасный положительный опыт: в 2014-2017 годы было проведено 6 волн мобилизаций.

В свою очередь, по данным областных ТЦК и СП, многие нынешние их работники – это бойцы, вернувшиеся с горячих точек войны, имеют ранения, но и желание продолжать служить Украине.

Новый законопроект о мобилизации: что известно

Сейчас в Верховной Раде рассматривается законопроект о мобилизации. Сейчас он находится на стадии рассмотрения поправок. Однако от самого документа не зависит процесс мобилизации.

Об этом на своей странице в соцсети написала народная депутат, член Комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская. По ее словам, две недели назад новый мобилизационный законопроект начали рассматривать по "блокам и тематикам". Это нужно для того, чтобы понять, какая позиция может быть в разных фракциях и вообще — в Комитете. В каждом блоке может быть от десятка до тысячи разных правок.

“Сейчас должна быть стадия рассмотрения поправок. Вчера случился казус с одной из правок "Батькивщины" и Комитет за час с начала заседания закрыл. Сегодня должен быть Комитет по правкам — именно тем 4195, но утром странным образом без объяснений Комитет вообще отменили. На неопределенный срок”, — подчеркнула Соломия Бобровская.

Она также добавила, что нормы законопроекта для его принятия вообще невозможно комментировать.

“Потому что позиция Комитета во время голосований по тематикам – это одно, по поводу правок – другое. А в зале будет бардак, и никто с гарантией не скажет, что получится в результате. От этого законопроекта не зависит сам процесс мобилизации. На сегодняшний день достаточно законодательства обеспечивать мобилизационный процесс. Если город Одесса проблемный, Буковина или Закарпатье — то вопрос не в законе, а в ряде других факторов”, — подчеркнула народная депутат.

Однако новый мобилизационный документ регулирует отсрочки для определенных категорий граждан, которые есть "в прокуратуре или других правоохранительных органах".

Ранее сообщалось о бронировании от мобилизации за деньги.

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