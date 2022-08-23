Братья Кличко поблагодарили польского журналиста за подаренный украинцам "Байрактар" уникальными презентами

Польский журналист Славомир Сераковский, организовавший сбор средств на беспилотник для Украины, получил от братьев Кличко символический подарок — почтовую марку с названием Brothers, говорится в ТСН.

На ней изображены Владимир и Виталий в бронежилетах. Фото сделаны в первые дни войны. Марка уникальна, таковых только тысяча. Выпустил ее краковский депутат Лукаш Вантух в поддержку украинцев. На обороте марки подписи обоих братьев и слова благодарности всем полякам, которые так упорно помогают украинцам.

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Польский журналист также получил еще один экземпляр марок и боксерские перчатки с автографами обоих Кличко. Эти подарки польский журналист тоже намерен конвертировать в помощь Украине.

«Братья Кличко – это герои моей молодости. Я ночами смотрел их бои. Они тренировались здесь у нас, имели польских тренеров, говорят на польском. Мы радовались, когда Виталий стал мэром Киева и сейчас он выполняет немаловажную миссию, он борец. А наш «Байрактар» – это символ украинской победы и она вот-вот будет, я в это верю, поляки в это верят», – говорит Славомир.

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