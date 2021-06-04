Кличко уже семь лет подряд возглавляет столицу: что сделал и чем запомнился мэр Киева

У Кличко амбициозные планы насчет метрополитена на Виноградаре.

Виталий Кличко сегодня, 4 июня, семь лет назад впервые получил удостоверение городского главы, когда победил на досрочных выборах. И хотя сейчас, многие коммунальные структуры накрыла волна обысков, мэр оптимизма не теряет. К концу года, обещает, что откроется станция метро на Виноградаре и поедут автомобили Подольско-Воскресенским мостом.

Чем запомнился Кличко как мэр, говорится в сюжете ТСН.19:30.

То, как изменилась жизнь самого мэра за годы управления столицей, можно увидеть в его декларациях. Уже через год городского председательства в собственности Виталия Кличко появилось семь велосипедов, а потом уже девять. То, как мэр катался велосипедом показывали даже на телевидении.

Впоследствии в столице выросло количество велодорожек. Их прокладывают во время капитальных ремонтов дорог, велосипедистам разрешают движение общественным транспортом. За развитие велоинфраструктуры мэру Виталию Кличко ставят "плюс".

Виталий Кличко на велосипеде / УНИАН

Однако, среди достижений всего вспоминают другое — пешеходно-велосипедный мост. Новое сооружение уже имеет историю. На нем есть стеклянный пол, его на прочность проверял лично мэр с братом. На следующий день это стекло потрескалось. И такое происходило еще несколько раз.

В центре внимания и Шулявский мост, что начал обваливаться прямо на авто, и который стал мемом. На его ремонт запланировали миллионы, а потратили миллиарды. И уже после того, как новым мостом поехали авто, он снова о себе напомнил — "устали" фонари.

Метро на Троещину так и не появилось. Как и ни одной новой станции за семь лет. Строится две в направлении Виноградаря. Работы ведут и за забором, и у него. Недостроенные станции обрастают новыми высотками. Со строительством в столице порядка пока нет, а на митинг регулярно выходят обманутые инвесторы. Сейчас еще и те, кто против возможного повышения тарифов на проезд до 20 грн.

Новости Украины: Кличко уже 7 лет как глава Киева - чем он запомнился на этом посту

Прославился Виталий Кличко и своими афоризмами, даже объединил их в целый сборник.

Сейчас многим подчиненным Виталия Кличко не просто. Городские власти столицы страдают от десятков обысков. Наведывались и к самому городскому главы, однако, затем уточнили, что к соседям. Сам Кличко настроения не теряет и говорит, что имеет много вызовов, чтобы Киев был настоящим европейским городом.

К концу года действующий мэр столицы Виталий Кличко обещает запустить хотя бы одну станцию метро на Виноградарь, а авто в сторону Троещины поедут Подольско-Воскресенским мостом, который должны достроить уже в течение 20 лет.

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