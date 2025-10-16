Кличко vs Ткаченко: кто виноват в провале обороны Киева и где деньги

Новая вспышка конфликта между КГГА и КГВА на фоне ударов РФ по ТЭЦ

В Киеве очередная вспышка конфликта между мэром столицы Виталием Кличко и ставленником Банковой — Тимуром Ткаченко, начальником КГВА.

Причина в российских дронах и отсутствии должной защиты от воздушных атак над столичными ТЭЦ. Из-за этого, 10 октября, значительная часть столицы осталась почти на сутки без света.

Но дело, как отмечают эксперты, в ответственности, которую чиновники искусно перебрасывают друг на друга.

КГВА против КГГА

Дошло до того, что начальник КГВА Тимур Ткаченко записал на Подольском мосту видео, в котором обвинил мэра Киева в коррупции, мол, Кличко открывал этот мост трижды и на строительство потратили 18 миллиардов гривен. Мост — это памятник безответственности, а Кличко тратит средства по своему усмотрению на дороги, брусчатку, мосты.

Стоит отметить, что большинство обвинений от Ткаченко звучат голословно, потому что Подольский мост начинал строить не Кличко, и средства из городского бюджета выделяет не лично мэр, а депутаты Киевсовета. Здесь стоит осторожнее подбирать слова.

Кстати, Ткаченко возглавляет КГВА уже 10 месяцев и сам раздавал киевлянам немало обещаний, большинство из которых пока реальностью не стали.

11 июля Тимур Ткаченко заявил, что столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта «Чистое небо», предусматривающего защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков.

«На реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен. Эти средства пойдут не просто на закупку техники, а на создание эффективной системы реагирования», — обещал начальник КГВА.

Подчеркнув, что уже разворачивают Центр подготовки операторов — специализированную структуру, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками, формируют дополнительные мобильные подразделения, несущие дежурство в столице и на подступах к городу.

Сейчас оппоненты Ткаченко спрашивают, что с проектом «Чистое небо» и на что были потрачены сотни миллионов. Ответов нет, а вот попадания российских дронов по городу, к сожалению, есть.

Собственно, более резкие заявления от Ткаченко начали раздаваться в адрес Кличко после того, как это сделал президент Зеленский, который публично упрекнул мэра в том, что киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 недостаточно защищены от российских дронов. Интересно, что фамилию Ткаченко президент не упомянул, хотя именно он возглавляет военную администрацию Киева и вроде бы тоже должен за это отвечать.

Старый конфликт и распределение полномочий

Политолог Владимир Фесенко говорит, что противостояние между мэром Киева и Офисом президента продолжается с 2019 года. И сейчас происходит очередное обострение этих отношений, что вылилось в конфликт между начальником КГВА и главой КГГА.

«Это происходит уже не в первый раз и думаю, что не в последний. Просто поводы для этого появляются новые. Ведь уже была ситуация, когда в Киеве погибли люди из-за закрытого бомбоубежища. Был скандал и взаимные обвинения, по-видимому, из этого сделаны выводы. Сейчас повод более серьезный — отсутствие надежной защиты на киевских ТЭЦ от дронов. Я считаю, что здесь проблема как раз в распределении полномочий: кто именно должен делать конкретные вещи по защите гражданского населения Киева», — рассказывает ТСН.ua Владимир Фесенко.

Пора прекратить политический футбол

Он добавляет, что в результате воздушной атаки россиян половина Киева осталась без электричества и воды. То есть острая потребность в дополнительных мерах по обеспечению безопасности на киевских ТЭЦ и вообще энергетических объектах Киева.

«На самом деле решением этих вопросов должны заниматься одновременно все причастные: местные власти, центральные власти, Минэнергетики. А кто и что должен делать, стороны должны согласовать между собой. Но когда существует политическое противостояние между мэром Киева и Офисом президента, которое длится более 6 лет, то факторы конфликта меняются, а проблема остается. По-моему, здесь не стоит играть в политический футбол, перебрасывая ответственность. Именно это мы видим: центральная власть — обвиняет Кличко, а противники Офиса обвиняют центральную власть, мол, это их проблема неподготовленности объектов. На самом же деле все вместе должны разрешать кризис, без политического футбола, обвиняя друг друга», — объясняет Фесенко.

Большое строительство от Кличко или почему нужно делиться

В то же время политолог считает, что претензии по поводу финансов, которыми Киев должен делиться с государством, вполне справедливы.

«Я считаю, что замечания относительно чрезмерного использования денег вполне справедливы. Не секрет, что у нас есть бюджетный дефицит, денег не хватает на оборону. На треть бюджета нет источников поступлений. В частности, это касается зарплат для военных и, думаю, многих социальных выплат. Тем временем Кличко тратит кучу денег на огромное строительство в Киеве. Да, все эти транспортные развязки и дороги классные, но ведь война в стране! Кроме того, на этих проектах зарабатывают конкретные люди и компании и затем возмещают тем, кто им предоставил такую возможность. Не обязательно это коррупция для личного обогащения, а часто-густо политическая поддержка», — говорит политолог.

Он добавляет, что до большой войны Зеленского критиковали за «Велике будівництво», сейчас то же самое Кличко делает в Киеве, но в условиях войны.

«Поэтому я думаю, что часть денег, которые Киев тратит на огромные строительные проекты по всему городу, а это одновременно не менее 10 проектов, следует направлять на оборону страны», — отмечает Фесенко.

Политолог добавляет, что подобные примеры использования средств можно увидеть в прифронтовых регионах, когда чиновники «забывают» о войне.

«Например, в Харьковской области отстроили школу, которую разрушили россияне, а они ее повторно уничтожили. Так это правильное решение? Вроде бы да, в условиях войны, детям нужно учиться, но если рядом идут боевые действия, то надо, пожалуй, как-то иначе использовать средства. Потому что если мы будем тратить деньги на восстановление два-три раза, то это не совсем рациональный путь», — говорит политолог.

Относительно Киева Фесенко убежден, что стоит оптимизировать расходы городского бюджета.

«У Киева есть огромные деньги. И часть, подчеркиваю, часть этих средств можно потратить, в частности, на обеспечение защиты энергетических объектов столицы, например, на противодроновые сетки. Россияне, к слову, это делают и достаточно масштабно. Нам, очевидно, тоже нужно это делать. У нас есть государственные объекты критической инфраструктуры, а есть коммунальные. Часть расходов на защиту коммунальных объектов должна направляться из местного бюджета, что абсолютно логично», — отмечает политолог.

Как и кто должен помирить оппонентов

Относительно выпадов начальника КГВА, который обратился с обвинениями к мэру, Фесенко считает такой поступок ошибочным.

«Здесь не видео нужно записывать и не вести информационную войну. Кстати, она ведется по обе стороны. А что касается Ткаченко, то мне кажется, что он ведет личную войну с Кличко. Вероятно, что у него для этого есть свои мотивы и давняя неприязнь. Думаю, что сейчас нужно собрать вместе Кличко и Ткаченко, возможно, даже премьер-министр Свириденко должна это сделать или министр энергетики. И сказать: все, достаточно заниматься информационной передрягой, нужно решать дело. Вместе решить, что следует сделать для усиления защиты. К сожалению, абсолютной защиты не существует, потому что если произойдет прямое попадание баллистической ракеты, то ни одна защита не поможет, но против дронов можно защищаться», — советует Фесенко.

Как должны договариваться Кличко и Ткаченко

Политолог говорит, что сейчас Киеву нужна усиленная защита на всех энергетических объектах.

«Стороны могут договориться, что город дает деньги на усиление защиты, а государство и военная администрация, в частности, должны ее обеспечить — ПВО, мобильные группы — это зона ответственности Ткаченко. Это приблизительное распределение функций, которое может произойти. Если нужны дополнительные ресурсы — финансовые, материальные, то государство должно помочь городу. Думаю, это лучший вариант, чем заниматься публичными разборками, потому что это, на мой взгляд, просто противно выглядит, когда два чиновника вместо решения проблемы выясняют между собой отношения. Именно поэтому мы во многих вещах проигрываем противнику, потому что тратим время на политические разборки», — заключает Владимир Фесенко.

Кличко с Ткаченко: как лебедь, рак и щука

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что защитой Киева от воздушных атак противника должны заниматься оба городских руководителя.

«У начальника военной администрации есть соответствующие полномочия и задачи. С точки зрения военной организации работы задачи лежат на Ткаченко, а мэр Киева помогает ему финансово. Все мощные финансовые ресурсы находятся в Кличко. И по нормальному, а это в интересах Украины и жителей столицы, им нужно тесно взаимодействовать, чего пока, к сожалению, не заметно», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке (заместитель начальника Генерального штаба 2006–2010 гг.).

Эксперт констатирует, что между руководителями столицы до этого не было тесного сотрудничества.

«Где-то как в той басне о лебеде, раке и щуке — в разные стороны. И когда возникают вопросы защиты столицы, то сразу звучит: „а это не мое“, или еще хуже — один мешает другому. По такой схеме „сотрудничества“ и имеем, к сожалению, результаты, когда после обстрела город оказался на сутки без света и воды», — говори Игорь Романенко.

Постановление есть, а результата нет

Военный эксперт напоминает о постановлении Кабмина, принятом в июне этого года. Согласно документу, группы противовоздушной защиты будут формироваться по территориальному принципу. Они будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны, а по выполнению задач ПВО — командованию Воздушных сил.

«Киев — не исключение. Государство обещало обеспечить добровольцев всем необходимым, обучать, предоставить средства для отражения атак и даже платить деньги за дежурство. Такие группы противовоздушной защиты, вроде мобильных огневых групп, должны быть подчинены подразделениям терробороны, где эта община находится, и защищать города от атак дронов. Как это должно работать, а также зоны ответственности прописаны в постановлении Кабмина, а как оно делается в Киеве в реальности — мы видим и видим, какие последствия. Они точно не в интересах Киева и киевлян», — отмечает Игорь Романенко.

По словам эксперта, после создания таких подразделений из лиц, не подлежащих мобилизации, должна проходить дальнейшая активная и комплексная работа по защите неба.

«В Киеве с этим не сложилось. Одно дело защищать критически важные предприятия сетками, строить бетонную защиту, обваривать конструкции металлом. Все это, кстати, должны делать гражданские и контролировать соответствующие администрации. Судя по последним российским ударам, комплексной защиты нам не удалось достичь. А чтобы все это эффективно работало, нужны люди, которые обученные и могут сбивать российские дроны», — подчеркивает Игорь Романенко.

Он добавляет, что добровольцам, сбивающим дроны, было разрешено использовать собственные ружья и даже частные легкомоторные самолеты.

«Для сбития дронов имеющиеся истребители очень быстрые и им тяжело по ним работать, а вертолетов у нас не хватает, поэтому иногда используются легкомоторные самолеты. Все это нужно было нарабатывать в комплексе, потому что действительно совсем не выгодно сбивать российские дроны дорогими ракетами от Patriot», — отмечает эксперт.

Обратите внимание на защиту Москвы

Игорь Романенко советует посмотреть, как оккупанты защищают свою столицу и сделать соответствующие выводы.

«Россияне вокруг Москвы построили систему ПВО в три кольца и их огневые группы работают на всю мощность по нашим дронам, даже с вертолетов. Для того, чтобы прорваться на территорию Московской области, нашим ребятам нужно сильно попотеть — атаковать в ночное время и огибая рельеф дронами на местности. Что мешало нам выстроить подобную систему защиты вокруг Киева? Думаю, отсутствие желания и инициативы», — отмечает Игорь Романенко.

Военный эксперт отмечает, что противнику, к сожалению, удается идти на шаг впереди и в вопросах защиты от дронов, а мы только догоняем.

«Россияне быстро учатся. После попадания наших дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам они начали использовать для защиты сетку из арматуры. Казалось бы, простое средство, а оно действенное. Боевая часть наших дронов не очень велика — 100-120 килограммов. Но сетки из арматуры спасают российские НПЗ. Конечно, они не спасут от ракеты в полтонны, но дрон остановят. Так что пока россияне защищаются, наши скандалят и выясняют отношения. Ко всему этому у нас выделялись на защиту энергетических объектов сумасшедшие средства. И здесь вопрос: где защита и почему все это не сработало?», — заключает Игорь Романенко.