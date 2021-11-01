Климатическая конференция в Глазго: смогут ли страны договориться и с чем приехал Зеленский

Климатическая конференция в Глазго: смогут ли страны договориться и с чем приехал Зеленский

В общей сложности конференция продлится две недели, в ней принимают участие тысячи экспертов со всего мира.

Последняя надежда на спасение планеты. Именно так говорят о встрече, которая проходит в шотландском Глазго, куда на климатическую конференцию, проводимую ООН, съехались лидеры 120 стран мира. Государства должны договориться, как предотвратить катастрофическое глобальное потепление. Касается это и Украины.

Об этом 1 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, "моментом истины" для мира нынешнюю конференцию назвал британский премьер Борис Джонсон – хозяин этой встречи. В Глазго слетелись самые влиятельные люди планеты. Президент США Джо Байден. Президент Франции Макрон. Премьер Италии Драги. Ангела Меркель, все еще исполняющая обязанности канцлера Германии. В общей сложности 120 лидеров государств и руководителей правительств.

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Все вместе должны решить, как достичь нулевых выбросов парниковых газов. Потому что, если этого не сделать упорядоченно — предупреждают ученые, — человечеству грозит катастрофа — и не теоретическая, а вполне реальная. Последствия будущих катаклизмов уже можно ощутить и в Украине, и в любом другом уголке мира. Спрятаться не получится — коснется всех.

Но скепсиса, действительно, можно услышать немало. Критики винят политиков в том, что они только говорят, но мало что делают в реальности. Ну и это не только из уст экологических активистов можно услышать.

И недавняя утечка оказавшихся в руках ВВС документов показывает, что ряд стран — пытались повлиять на доклад ученых. Потому что переход к ЭКО будет стоить миллиарды-миллиарды и миллиарды. И потребует изменения не только государственных подходов, а шагов от каждого из нас лично.

Но, как заявил на сегодняшней конференции знаменитый натуралист Сэр Дэвид Аттенборо — если человечество имеет такую силу, чтобы разрушить планету — имеет силу и восстановить ее.

"Если по отдельности мы достаточно мощная сила, чтобы дестабилизировать нашу планету, то несомненно, работая вместе, мы достаточно мощны, чтобы ее спасти. За свою жизнь я был свидетелем ужасного упадка. Именно из-за этой отчаянной надежды, леди и джентльмены, мир сейчас смотрит на вас и вы здесь", — отметил он.

Участвует в конференции лидеров и президент Украины Владимир Зеленский. Ведь изменения климата особенно жестко могут сказаться на Украине. А украинская промышленность требует радикальной модернизации, чтобы стать современной и зеленой.

Климатическая конференция в Глазго: какие шансы, что странам удастся договориться

"Планета получила две эко-бомбы в центре Европы – оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды. Это общая угроза для всего мира, – сказал он.

Собственно — собрать ресурсы на такую мировую трансформацию — одна из целей нынешней конференции.

Интересно, что две страны, являющиеся одними из крупнейших загрязнителей в мире — Россия и Китай — от сегодняшнего саммита лидеров, отказались. И это ставит большие вопросы. Хотя впоследствии сообщили — лидер Китая присоединится к мероприятию в формате видеосвязи.

В общей сложности конференция продлится две недели, в ней принимают участие тысячи экспертов со всего мира.

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