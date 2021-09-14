"Климатические беженцы — уже реальность": в Украине синоптики предупреждают о глобальных изменениях погоды и стихийных бедствиях

Климатологи говорят, что за последние несколько лет температура воздуха значительно повысилась, что добавило нам два десятка теплых дней в году.

Украина попала в идеальный шторм. Впрочем, в нем находится не только наша страна, но и весь мир, который лихорадит от повышения температуры земли. Только за последние два года в Украине массово горели леса, тонули под дождевой водой населенные пункты и высыхали от жары поля с урожаем. Климатологи предупреждают о глобальных изменениях погоды, которые уже через несколько десятков лет могут привести к тому, что нам придется искать климатическое убежище.

ТСН.ua узнал, какие погодные изменения украинцам ждать в ближайшие годы и к чему они могут привести.

Огонь, вода и солнце

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В 2020 году массово горели леса в Киевской и Харьковской областях. Огонь уничтожал не только гектары экосистем, но и целые поселки — жителей экстренно эвакуировали спасатели, а их дома со временем оказывались полностью выжженные пламенем.

В 2021 году ситуация изменилась незначительно. Вместо массовых пожаров в нашу страну пришли ливни. Сильный дождь мог буквально за час затопить улицы, станции метро, ​​частные дома и высокие новостройки. Например, только в Днепре ливень смыл часть пешеходной зоны центральной набережной, а в Киеве из метрополитена сделал бассейн.

Исторического рекорда достигла и температура. На Закарпатье в конце июня воздух прогрелся почти до 40 градусов — такое синоптики зарегистрировали впервые за 130 лет. В то же время и ночью температура не жалела. В Киеве метеорологи в середине июля зафиксировали ночью 24,4 градуса тепла. Такая жара не наблюдалась 141 год.

Не обошлось и без торнадо. Их по очереди наблюдали жители Днепра и Запорожской области. И для местных это не в новинку, что подтверждают и синоптики.

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Повышение температуры

По данным климатологов, в последующие 50—100 лет в Украине будет становиться только теплее. То есть более засушливый климат станет продолжением сценария, по которому мы живем последнюю сотню лет, когда средняя температура воздуха поднялась на 1,2 градуса.

Засуха будет идти с юго-востока нашей страны и со временем накроет северо-запад. Что, в свою очередь, принесет жаркое, сухое лето. К слову, на снижение температуры не влияют даже ливни. По словам климатологов, они выпадают на почву, которая, словно стекло, не может вобрать в себя в полной мере влагу.

"Идет непродуктивная потеря влаги. Выпал сильный дождь — все испарилось. А нам нужны агрономические дожди, которые постепенно поливают землю и пропитывают слой почвы. Если же дождь выпал в то время, когда жарило солнце, — это непродуктивная потеря влаги", — об этом ТСН.ua рассказал начальник Днепропетровского регионального гидрометцентра Василий Гринчак.

По его словам, сейчас мы живем в период, когда температура воздуха ежегодно поднимается. Что, в свою очередь, сказывается на продолжительности летнего периода.

"Есть тенденция к повышению температуры. В прошлом году у нас среднемесячная температура была выше нормы. То же было и в 2016—2018 годах: температура воздуха поднялась на один-два градуса. Чтобы вы понимали, плюс 0,1 к средней годовой температуры — это один дополнительный день тепла. А если речь идет о повышении на два градуса — это уже плюс 20 дней теплого периода", — подчеркнул синоптик.

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Больше наводнений и смерчей

Собственно, повышение температуры воздуха сказывается не только на том, что туристы теперь дольше отдыхают на украинских курортах, но и на стихийных бедствиях. Отсюда наводнения и смерчи.

"За один дождь может выпасть месячная норма осадков. Больше стало смерчей и ураганов. Хотя есть места в Украине, где они и не возникали вообще. Климатические беженцы — это уже реальность. Некоторые виды насекомых передвигаются с мест своего проживания. Исчезают определенные виды растений. Пессимистичные прогнозы: через 50 лет и люди могут стать климатическими беженцами", — акцентировал Василий Гринчак.

Он также добавил, что циклический климат из-за каких-то полсотни лет может привести к тому, что мы, возможно, будем говорить уже о глобальном похолодании. В то же время зима 2021 года, согласно наблюдениям синоптиков, может быть малоснежной и теплой.

Напомним, что в Днепропетровской области в результате непогоды затопленными оказались, дома местных жителей, а также поля с пшеницей и ячменем.

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