В Дубае на климатическом саммите разразился скандал: его возглавил директор нефтяной компании, который перед саммитом заявил, что "отказываться от нефти — значит загонять человечество в пещеры". Теперь ученые всего мира бьют тревогу: как ООН вообще позволила ему возглавить это мероприятие. А еще туда пригласили сирийского диктатора Асада. Правда, тот не приехал в отличие от белорусского диктатора Лукашенко.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Скандал во время климатического саммита

Президентом 28 климатического саммита был министр энергетики эмирата Дубая Султан аль Джабер, возглавляющий Национальную нефтяную компанию Абу-Даби.

Из-за этого более сотни американских и европейских политиков призвали ООН отстранить аль Джабера из-за конфликта интересов, а перед самым открытием саммита в Дубаях появилась внутренняя переписка, согласно которой аль Джабер собирался использовать организационные встречи климатического саммита, чтобы помогать своей нефтяной компании заключать новые соглашения о новых месторождениях горючих ископаемых.

Климатический саммит в Дубае

"Новые публикации в прессе усиливают опасения многих, что на этот раз на саммите будет мощная зеленая отмывка. Доказательства очень весомые", - говорит директор компании CLIMAT ANALYTICS Билл Хейр.

"Зеленой отмывкой" не первый год называют попытки политиков и энергетических магнатов прибегать к экологической лексике, но реальных усилий для улучшения мировой экологии не прилагать.

"Мы в километрах от целей Парижского соглашения и в минутах до того, чтобы достичь лимита в полтора градуса. Но все еще не поздно. Мы можем предотвратить планетарное выгорание, худший климатический хаос - если подействуем прямо сейчас", - говорит генсек ООН Антониу Гутерреш.

Об Украине на саммите почти не говорили

Решать климатические проблемы уже второй год подряд мешают крупные режимы, которые отказываются договариваться, такие как Россия. А также развязанная ею полномасштабная война, о которой на прошлогоднем саммите в Египте говорили и с трибун, и в кулуарах.

В этом году об Украине здесь уже почти не вспоминают. Разве что президенты Польши, Литвы и Латвии отказываются от совместной фотографии, потому что не хотят стоять рядом с белорусским диктатором Лукашенко. Но война присутствует в речах лидеров еще больше, чем в прошлом году. Речь шла о противостоянии Израиля и ХАМАС. В конце концов израильский президент, который общался с политиками на полях саммита, в последний момент просто отменил свою речь.

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Напомним, в Украине ФЛП не поставил военным 600 дронов, за которые взял деньги.

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