Климкин: Мечта Путина – вернуть Украину в имперскую сферу влияния РФ

Экс-глава МИД считает, что слова Путина о вероятности размещения сил НАТО в Украине являются лишь поводом для оправдания агрессии.

Министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин считает, что цель Путина – не просто не допустить вступления Украины в НАТО, а вернуть нашу страну в имперскую орбиту РФ.

Об этом Климкин заявил 22 февраля в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Это же не о НАТО, это об Украине. О сфере влияния и возвращении Украины. Мечта Путина — вернуть Украину в имперскую сферу влияния. У него большая мечта (чем не допустить расширения НАТО. — Ред.) — реально вернуть Украину", — сказал экс-министр.

Ранее грузинский солдат рассказал о вторжении России в 2008 году.

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