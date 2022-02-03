Климкин не верит, что Путину нужна "массивная военная провокация"

Президент РФ пытается тестировать "красные линии" запада очень активно.

У президента РФ Владимира Путина очень четкая линия и тактика и это называется "ни мира ни войны". Путину нужно сейчас держать переговоры.

Об этом 3 февраля министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Сейчас все зависит от переговоров между РФ и США. Так же, как от переговоров между РФ и Китаем, между ними есть реальная координация и Путин пытается тестировать "красные линии" запада очень активно", — отметил он.

По словам министра, Путину невыгодно идти в жесткую историю массивных военных провокаций.

Напомним:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что широкомасштабное вторжение Российской федерации до сих пор не началось, потому что дипломаты делают свою работу, начиная с президента.

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