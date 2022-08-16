Климкин объяснил, почему Украина тянула с введением визового режима с россиянами

Экс-глава МИД Павел Климкин уверен, что биометрический визовый режим из РФ нужно было ввести гораздо раньше.

Однако, по словам бывшего дипломата, из-за родственных связей и вероятного негативного влияния на восточные и южные регионы украинские власти тянули с принятием решения.

Об этом бывший глава МИД Павел Климкин рассказал в интервью ТСН.

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"Тянули (с принятием решения о введении визового режима с россиянами — ред.) из-за того, что думали, что на восточные или южные регионы будет иметь негативное влияние. И поэтому эти предложения очень долго рассматривались. Биометрический визовый режим из РФ нужно было ввести гораздо раньше .И, конечно, нужно было очень жестко отслеживать россиян", — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что Украина должна жестко контролировать всех граждан Российской Федерации, которым все же МИД предоставляет украинскую визу.

"Они (страны Запада — ред.) хорошо понимают, что это идет антиколониальная война со времен Советского Союза. Просто осталось много каких-то связей, родственных и так далее. И они очень хорошо понимают, что это было сложно быстро ввести ( визовый режим -ред.). Тем не менее, визовый контроль на границе был введен. И это действительно основное. Мы должны контролировать вообще всех россиян на нашей территории, и это очевидно", — пояснил Климкин.

Напомним, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда нужны загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.

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