Климкин рассказал, где сейчас "хорошие россияне" и объяснил об угрозе для Европы из-за туристов из РФ

В России остались граждане, которые поддерживают войну и зарабатывают на ней деньги, которые потом тратят в Европе.
Все же "хорошие россияне" уже давно уехали за границу.
Об этом в интервью ТСН сказал экс-глава МИД Павел Климкин.
"Нет "хороших россиян". И мы это поняли. Все "хорошие россияне" уже давно за границей. Кто-то из них "косит" под оппозицию, кто-то нет. Но те олигархи, которые не любят Путина, исчезли. Так называемая оппозиция тоже где-то скрывается.То есть все, кто был не согласен — уехали. А оставшиеся заработают на этой войне, а потом деньги тратят за границей. Во Франции кстати, очень хорошо понимают, что такое ЧВК "Вагнер", что это такая же угроза для Европы как нелегальные мигранты", — пояснил Климкин.
Напомним, агенты российской ФСБ заезжают в Европу под видом обычных туристов.
Также Климкин рассказал, почему для россиян нужно организовать "железный занавес".
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