Климкин рассказал о "забитых под заглушку" российских газохранилищах и выгоде для Германии

"Газпром" в Европе закачивает сейчас газ только в хранилища в Германии.

Россия сейчас специально закачивает газ только в свои хранилища, чтобы усугубить в Европе энергетический кризис. В Европе есть восемь больших хранилищ "Газпрома", но закачивают газ только в немецкие.

Об этом 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Давайте посмотрим, что на сегодняшний день делает "Газпром", но на самом деле Кремль. Добыча газа в России рекордная в этом году — плюс 12%. Российские газохранилища наполнены, как не были наполнены 20 лет. То есть забиты под заглушку. Одновременно "Газпром" тотально сушит европейский энергетический рынок.И только сегодня они увеличили прокачку через нашу систему до контрактного уровня — с 57-ми до 109-ти — и запустили "Ямал". Для чего они это используют? Они используют это для закачки только в собственные хранилища", — сказал Климкин.

У "Газпрома" восемь больших хранилищ в Европе.

"Они закачивают только немецкие. На фоне последних разговоров Меркель, которая с Путиным разговаривала каждый день, можно сколько угодно говорить – у кого-то есть сомнение, что немцы с россиянами о чем-то договорились? Вообще настроение сегодня в Евросоюзе – не воевать с Путиным на фоне того, что он затягивает энергетическую удавку, а как-то договариваться", — отметил экс-министр.

Климкин подчеркнул, что "Путин сделал энергетический кризис в Европе. Сейчас он сознательно пытается рулить ситуацию вокруг нас. Затем пойдут мигранты. И они с большой вероятностью пойдут. А потом мы прекрасно знаем, что движения вокруг нашей границы предусматривают то, что за два, четыре, пять месяцев Путин будет готов к более широким операциям. Поэтому на самом деле происходящее в энергетическом секторе — это вопрос национальной безопасности".

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