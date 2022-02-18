Климкин спрогнозировал рост вооруженных провокаций на Донбассе и объяснил многоходовку Путина

В то же время вероятность полномасштабного вторжения России уменьшилась.

После обстрелов 17 февраля, когда пророссийские боевики повредили детский сад и школу на Донбассе, вероятность полномасштабного вторжения уменьшилась, а вот вероятность провокаций – возросла.

Такое мнение высказал министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин во время прямого эфира ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Путин никогда не будет действовать предсказуемо. Когда он пойдет на масштабную операцию, обязательно это скроет. Он не будет готовиться к этому таким обстрелом, как сегодня”, — считает он.

Климкин напомнил, что сегодня Станицу Луганскую и Врубовку обстреляли вражеские гаубицы и минометы снарядами запретного калибра. Это, по его мнению, свидетельствует, что Путин сознательно "поднял ставки", чтобы привлечь внимание к тому, что происходит на оккупированной территории, где, якобы, планируется наступление ВСУ.

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Еще одной провокацией Путина, по словам Павла Климкина, было обращение Госдумы, в котором его просят признать независимость ЛДНР. Этот документ дает ему сразу два козыря.

“Он хотел показать, что он лучший миротворец – "видите, есть еще хуже сегодня в России, а я вроде бы на этом фоне держу позицию". И теперь его то Макрон просит, то Шольц - как-то по-человечески себя вести. А во-вторых, Дума дала Путину пистолет с крючком и он на этот крючок может нажать”, — считает дипломат.

Павел Климкин отметил, что Минские договоренности никогда не будут реализованы, поскольку там невозможно проводить выборы в условиях, когда "люди с российскими паспортами голосуют за людей с российскими паспортами". А это даст повод Путину признать независимость этих временно оккупированных территорий и завести туда "голубые каски".

“Это будет Абхазия. Введение российских войск, какая-то сделка и "голубые каски", которые можно использовать после провокаций. Я считаю, что в ближайшие дни у нас вероятность больших действий со стороны Путина снизилась, но 100% давление будет подниматься. И осень тоже будет очень непростой", – спрогнозировал он.

Климкин спрогнозировал следующие действия Путина на фоне ситуации в ООС

Напомним, российские СМИ уже начали активно распространять ложную информацию о том, что это якобы украинские военные обстреляли детский сад.

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