Ключ к миру или капитуляции: прямые переговоры с Россией – с кем будет на самом деле говорить Путин

Ключ к миру или капитуляции: прямые переговоры с Россией – с кем будет на самом деле говорить Путин

Москва требует от США письменных юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. В Кремле продолжают утверждать, что 30 лет назад Запад обманул Россию.

Выступая в Верховной Раде с ежегодным обращением, Владимир Зеленский ошарашил фразой о прямых переговорах с Российской Федерацией. Мол, без них мы не остановим войну. За несколько дней до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может стать посредником в вооруженном конфликте между Украиной и Россией.

Параллельно с этим замгоссекретаря США Виктория Нуланд, признав, что переговоры по Донбассу в тупике, предложила вспомогательную роль Вашингтона в урегулировании конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг резко ответил Кремлю, что принцип распределения мира по сферам влияния давно в прошлом.

С одной стороны, возможно и хорошо, что мир наконец-то выходит из литаргического сна, понимая, что Минские договоренности – это вовсе не о мире на Донбассе. Для многих западных столиц вопрос смены переговорной площадки больше не табу.

С другой стороны, создавая новый формат, нужно быть уверенными, что Россия сядет за стол исключительно в статусе стороны конфликта. Да, задача не из легких, потому что Кремль везде выставляет себя "посредником" и "миротворцем", который хочет заставить украинские власти говорить с Донецком и Луганском.

ТСН.ua проанализировал подводные камни турецкого посредничества, ловушки прямых переговоров с Россией и "Ялту-2", которую предлагает Путин.

Роль Эрдогана

На прошлой неделе на большом прессмарафоне Владимир Зеленский рассказал, что по просьбе Киева Анкара передала Москве списки украинских военнопленных и заложников, которые удерживаются в ОРДЛО и России.

Действительно, в 2017 году при личном посредничестве Эрдогана Путин освободил заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Тогда из оккупированного Крыма их доставили в Турцию, а потом они вернулись в Украину. Последний обмен пленными между Украиной и боевиками с ОРДЛО был аж 16 апреля 2020 года. Поэтому помощь Турции, США и других нам здесь точно не помешает.

Но сейчас Эрдоган предлагает Зеленскому совсем другой вариант посредничества. Президент Турции может выступить своего рода арбитром между Украиной и Россией во имя мира в регионе. Довольно заманчивое предложение на первый взгляд. Турция является членом НАТО, имеет мощную армию и может позволить себе говорить с Россией с позиции силы. Но давайте не забывать, что за все эти восемь лет Турция так и не присоединилась к санкциям против России.

У самого Реджепа Эрдогана довольно непростая история отношений с Владимиром Путиным. У нее были свои взлеты и падения. Особенно падения после сбития российского Су-24 осенью 2015 года, после чего Москва впервые закрыла авиасообщение с Турцией, подорвав ее турсезон. Но позже, на фоне ухудшения отношений Анкары с Западом, Эрдоган решил приобрести русские системы С-400.

На отношения с Турцией нам грех жаловаться. Именно Анкара, в отличие от того же Берлина (являющегося участником мирного нормандского процесса), продала Киеву боевые беспилотники Bayraktar. Более того, даже согласилась на их совместное производство в Украине. Завод под Киевом уже строится. Турция помогает нам строить первый корвет класса Ada для украинских ВМС. Вдобавок, как уже писал ТСН.ua, Киев и Анкара договорились развивать совместные проекты по производству Ан-158 и Ан-178, а также специальных самолетов.

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В то же время, по словам политического аналитика Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Марии Золкиной, предложение Эрдогана о возможном посредничестве между Украиной и Россией следует расценивать как политическую декларацию. Турции хотелось бы повысить свой политический вес. Но при этом в Анкаре отлично понимали, когда делали это заявление, что Турция никогда не будет посредником между Украиной и Россией.

Во-первых, потому что России в принципе не нужен сейчас новый формат. Единственный "новый формат, который ей нужен, — прямой диалог Киева с Донецком и Луганском".

Во-вторых, Эрдоган очень неудобный посредник, потому что политически непредсказуем. Следует вспомнить маятник конфликтов и примирений между Турцией и Россией. Поэтому Эрдоган не может быть удобным модератором, причем не только для России – для Украины тоже.

"В норманди тремя другими участниками Россия считается стороной конфликта. Если же будет перезапуск переговорного формата, эти роли будут озвучиваться заново. Сейчас Россия в роли якобы "модератора" и "посредника" между оккупированным Донбассом и Киевом значительно укрепилась в собственной риторике, чем в 2014-15 гг. Ей не нужно обновление переговорных форматов. Москве было бы удобнее полностью убить нормандский формат и, если все же договариваться, то за спиной Украины с ЕС (условным Брюсселем) с одной стороны, и США с другой. А потом можно и с Украиной встречаться, чтобы закрепить договоренность, достигнутые за нашей спиной. И, думаю, договориться за спиной Украины риск больше с ЕС, потому что ключевые страны в принципе были бы готовы к определенной оттепели с Россией", — комментирует ТСН.ua Мария Золкина.

Игра на повышение

Сколько бы Зеленский не говорил о необходимости прямых переговоров с Россией и готовности к встрече с Путиным, этого не будет. Кремль не будет встречаться с украинскими властями, которые не хотят капитулировать и выполнять приказы Москвы.

С кем же Путин действительно хочет и будет говорить? С президентом США Джо Байденом и лидерами ключевых европейских столиц. Хозяин Кремля уже озвучил тему разговора — правовые юридические гарантии нерасширения НАТО на Восток и неразмещение военных систем Альянса в непосредственной близости к территории России.

В Кремле продолжают утверждать, что Запад обманул Россию, якобы не выполнив устное обещание не расширять НАТО на Восток в обмен на объединение Германии в 1990 году. Поэтому через 30 лет Путин хочет передоговориться с Байденом о новой архитектуре безопасности Европы. То есть, устроить такую себе "Ялту-2".

В годы объединения Германии бывший посол США в Украине Стивен Пайфер работал заместителем начальника отдела СССР в Госдепе. Дипломат говорит, что тогдашний госсекретарь Джеймс Бейкер (во время личных переговоров с Михаилом Горбачевым, когда говорил, что НАТО не продвинется ни на дюйм на восток – ред.) имел в виду именно Восточную Германию и гарантии неперемещения туда немецких сил НАТО:

"В ходе дискуссий в центре внимания были Германия и ее объединение. Расширение НАТО дальше не было на радаре, что Михаил Горбачев и признал в 2014 году", — ответил ТСН.ua Стивен Пайфер.

Но мы прекрасно знаем, как в Кремле умеют искажать историю, повышая ставки. И требования Москвы, как многие ошибочно расценили в Украине, выходят далеко за пределы исключительно нашего членства в НАТО. Москва уже замахнулась на американское ядерное оружие в Германии, которое неплохо было бы вывести, гарантии неразмещения новейших систем вооружений Альянса в Польше и странах Балтии, и запрет на продвижение инфраструктуры НАТО в Украину (т.е. даже не вступление).

Стоит ли НАТО продолжать политику уклонения от конфронтации с Россией? Еще год назад "красной линией" Кремля было вступление Украины и Грузии в НАТО. Теперь угрозой национальной безопасности России Путин называет продвижение инфраструктуры НАТО в Украине, Польше и странах Балтии. С помощью режима Александра Лукашенко в Беларуси, миграционным кризисом на польской границе Путин испытывает НАТО на прочность. И, к сожалению, достаточно успешно.

В интервью ТСН.ua (будет опубликовано на следующей неделе – ред.) бывший министр иностранных дел Польши, ныне заместитель председателя комитета Европарламента по иностранным делам Витольд Ващиковский сказал, что Путин использует Лукашенко как прокси. Также дипломат связывает миграционный кризис с очередным подозрительным скоплением российских войск возле украинских границ.

Поэтому если Альянс не даст России по зубам, то фактически признает, что Москва может иметь право вето на дальнейшее расширение НАТО. Кремль, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, уже готовит предложения по новому пакту о европейской безопасности, который приостановит дальнейшее расширение НАТО на Восток. И, судя по позиции трех ключевых столиц ЕС, которые, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, не хотят видеть нас в НАТО, этот пакт может найти своих благодарных "потребителей".