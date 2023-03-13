Ключ к освобождению Крыма: почему в западных столицах все еще думают о переговорах с Россией

От того, какие территории мы сможем отвоевать, будет зависеть очень много. Именно это сейчас наиболее обсуждаемая тема в западных столицах, так или иначе приводящая к двум ключевым вопросам: откроет ли украинское контрнаступление путь к возвращению Крыма, и как на это будет реагировать Россия.

Хоть в своих публичных заявлениях западные чиновники и говорят, что переговоры с Москвой пока невозможны, за закрытыми дверями все сводится к следующему тезису: Украина должна очень хорошо подумать над ценой долгой кровопролитной войны. То есть, Киеву очень осторожно советуют подумать над возможным началом переговоров, если ситуация на поле боя зайдет в тупик и будет продолжаться очень кровопролитная позиционная война, как сейчас в Бахмуте. Особенно на фоне риска военной помощи России со стороны Китая.

В этом очень четко просматривается главный кремлевский нарратив, который россияне продвигают уже несколько месяцев: Москва готова к переговорам, это Киев не хочет. На самом деле, от слов о цене и поддержке Украины так долго, как это будет необходимо, Западу уже давно пора переходить к модели "военной поддержки Украины так быстро и в тех объемах, как это необходимо". США и ЕС по сути потратили целый год полномасштабной войны на размышления, а что сделает или не сделает Путин, только сейчас начиная увеличивать мощности своего оборонно-промышленного комплекса.

ТСН.ua побывал на "2-м Форуме Украина-Франция" в Париже, организованном совместно Центром "Новая Европа" и Французским институтом международных отношений (IFRI), и проанализировал что о нашем весеннем контрнаступлении, дальнейшем ходе войны и переговорах с Россией пишут и говорят на Западе.

Киев-Париж-Киев

Решающая битва

"Мы очень благодарны всем нашим партнерам, которые готовы поддерживать Украину так долго, как потребуется. Но сейчас мы нуждаемся в поддержке так быстро и в таком объеме, чтобы выиграть войну уже в этом году. Сегодня Украина приближается возможно даже к решающей битве. Мы понимаем, чтобы выстоять, мы должны защитить себя на поле боя, а не за столом переговоров", — сказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, открывая форум в Париже, добавив, что "лучше быть под российскими ракетами, чем под российской оккупацией".

Действительно, с обеих сторон Атлантики постоянно подчеркивают, что будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Однако все чаще за кулисами можно услышать вопрос: так сколько же?

Например, издание Politico опубликовало довольно неоднозначную статью о "маленьких трещинах" в единстве между Украиной и США относительно того, "когда и как завершится война". В качестве аргументов журналисты привели наверняка все завуалированные тезисы кремлевской пропаганды: от невозможности освободить Крым и Донбасс, находящиеся под российской оккупацией уже 9 лет; к инциденту с "Северными потоками", в котором почтенные западные издания вдруг увидели украинский след.

На днях во время слушаний в Конгрессе директор ЦРУ Уильям Бернс заявил: Путин считает, что время играет на его стороне, поэтому сможет победить войной на истощение, ослабив западную поддержку Украины. Однако ничего нового глава ЦРУ и бывший посол США в России не сказал. Ни для кого не секрет, что Путин сделал ставку на войну на истощение, считая, что имеет неограниченный мобилизационный ресурс. К тому же, как отметила директор Национальной разведки США Аврил Гейнс, Россия будет искать союзников, прежде всего в лице Китая.

Именно поэтому ключевой целью и заинтересованностью Запада должна быть окончательная победа Украины уже в этом году, а не многочисленные публикации в печати о якобы неважности обороны Бахмута любой ценой, сетования на нехватку производственных оборонных мощностей и проверку готовности Киева к возможным переговорам с Россией.

Победить уже в этом году

Да, действительно, у ЕС и США есть объективные проблемы с производством боеприпасов, военной техники и вооружения. Например, The Washington Post пишет, что за первые 8 месяцев великой войны украинские силы обороны потратили 13-летние запасы Stinger и 5-летние по Javelin. И на это есть объективная причина – Запад не готовился к войне такой интенсивности в центре Европы.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорит, что все это будет только увеличивать расходы Пентагона. С другой стороны, для действующей Администрации США это возможность заявить об увеличении рабочих мест и инвестиций именно в оборонной отрасли. А вот ЕС уже направляет дополнительные 2 млрд. евро для производства боеприпасов именно для нужд Украины. И не надо забывать, что у России также есть аналогичные огромные проблемы.

Дискуссии о переговорах – это один из основных российских нарративов, который с осени прошлого года продвигает Кремль. Все осознают, что большую войну против Украины Путин превращает еще и в основу своей предвыборной кампании. Президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. Путину нужно демонстрировать пусть и зазомбированным россиянам какие-то результаты. Поэтому Москва будет пытаться сделать все, чтобы удержать свои территориальные достижения в Украине. Именно для этого России и нужна переговорная ширма.

Однако, по словам главы направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива, исследовательницы Лондонской школы экономики и политических наук Марии Золкиной, очевидно, что любая оккупированная украинская территория – это плацдарм для дальнейшей российской агрессии в любой момент. И в Крыму это касается в первую очередь.

"Сейчас за закрытыми дверями в определенных кабинетах проходят осторожные, а иногда и не очень, дискуссии и намеки, что возможно Украине стоит подумать над вопросом Крыма. Здесь позиция военных, политиков, экспертов по безопасности и украинскому обществу однозначна — Крым превращен в серьезную военную базу, при сохранении которой нет никакой надежды на мир в регионе, поэтому по объективным обстоятельствам безопасности ни Крым, ни часть Донбасса, ни какая-либо другая часть территории Украины не может оставаться оккупированной, если общая цель Украины и ее партнеров, — получить предсказуемый и стабильный мир в Восточной Европе, поэтому для Украины сценарий один – освободить нашу территорию, сделать это в момент, когда российская регулярная армия является максимально слабой (по сравнению с 24 февраля 2022 года – ред.). в этом году", — отмечает Мария Золкина.

Ну, а на многочисленные публикации в западной прессе по поводу якобы стратегической неважности держаться за Бахмут, ответил командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский: украинские герои, которые уже очень долгое время держат оборону Бахмута, не дают россиянам продвинуться вперед. по разным данным, Россия положила в Бахмуте 30-50 тыс. ранеными и убитыми (ред.), выигрывая драгоценное время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

Также читайте В парламенте Франции призывают предоставить Украине оружие для освобождения Крыма

The New York Times пишет, что именно Запорожская область может стать направлением долгожданного украинского контрнаступления, чтобы продвинуться в Мелитополь и перерезать российский сухопутный коридор от Крыма до Донбасса, которым хвастался Путин, упоминая о "внутреннем Азовском море" и Петре I.

"Многие думают, что Украина сможет восстановить свои довоенные границы одним ударом, не говоря уже о возвращении территорий, включая Крым, захваченных Россией в 2014 году. Но, если Украина сможет оторвать еще один значительный кусок с оккупированной Россией территории, как она это сделала в прошлом году на северо-востоке вокруг Харькова и на юге вокруг Херсона, это отменило бы убеждение, высказанное среди прочих генералом Милли, что война обречена на тупик", — пишет The Time.

Однако без большего количества современного оружия, включая истребителей, сделать это будет крайне сложно. "Я не ожидаю, что поставка истребителей состоится в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с логистической и технической точки зрения", — заявил в интервью Bild am Sonntag министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Однако если начать подготовку украинских пилотов уже сейчас, а не оглядываться постоянно на Путина, опасаясь, что он может или не может сделать, то, возможно, можно будет осторожно говорить о победе Украины уже до конца этого года.