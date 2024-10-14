КНДР готовится взорвать дороги в Южную Корею и угрожает ей катастрофой: что известно

КНДР готовится взорвать дороги, ведущие из Южной Кореи и угрожающей ей катастрофой. Это может произойти прямо сегодня. Американских военных на юге заранее предупредили: не вмешиваться. Официальной реакции со стороны Соединенных Штатов еще нет, ведь в Вашингтоне еще раннее утро.

О внезапном корейском обострении подробно рассказала корреспондентка ТСН Яна Слесарчук.

Так выглядит демилитаризованная зона Кореи, кусок территории, проходящий по 38 параллели, разделивший когда-то единую страну на две части. Экономического гиганта с Южной стороны и авторитарного изгоя – с Северной. Камера ТСН, как и другие западные журналисты, конечно, снимала эту зону со стороны Сеула.

Корейское обострение/Скриншот из сюжета ТСН

Это обсерватория "Дора" — ближайшая точка, с которой, не пересекая границу, можно посмотреть на авторитарную страну.

На КНДР в эти бинокли смотрят только туристы, у военных из Южной Кореи свои способы вести наблюдение. Последняя пресс-конференция в минобороны в Сеуле, одном из самых обитаемых мегаполисов мира, столице Южной Кореи. Отсюда до границы с северной – 40 километров. Неудивительно, что всякие изменения в поведении соседа вызывают тревогу.

"Мы видим, что они возводят на дорогах укрытия и работают под этими укрытиями. Они готовятся взорвать эти дороги. Вполне возможно, что это может произойти даже сегодня", — говорит Ли Сунджун, представитель военного командования южной Кореи.

Корейское обострение/Скриншот из сюжета ТСН

А так выглядит парламент Северной Кореи: две гигантские статуи основателя династии Кимов — Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира, на которых здесь почти молятся. Сестра нынешнего кормчего, Ким Чен Ина, угрожает Южной Корее страшной катастрофой, если та еще раз запустит на север наблюдательные дроны. Ее слова не позволяют распространять на прямом языке. На весь мир цитаты из выступления Ким Йо Чон разносит ведущая.

"Мгновение, когда беспилотник Южной Кореи будет снова замечен в небе над нашей столицей, непременно приведет к ужасной катастрофе", — рассказывает ведущая.

В преддверии КНДР приказала привести в боевую готовность артиллерию на границе. А еще за несколько дней до этого перекрыла все дороги, автомобильные и железнодорожные, соединяющие два государства, чтобы, цитируя северокорейские новости, превратить границу в крепость.

Корейское обострение/Скриншот из сюжета ТСН

"Наши военные тщательно мониторят действия КНДР и готовы к возможным провокациям", — заявил Ли Сунджун, спикер военного командования южной Кореи.

Это далеко не первое обострение в непростых отношениях между Кореями, оба убеждены: рано или поздно Корея должна объединиться, вопрос — под чьим руководством. Формально с 50-х годов они все еще находятся в состоянии войны.

Корейское обострение/Скриншот из сюжета ТСН

Последним, кто пытался их помирить, был американский президент Дональд Трамп, который для этого лично приезжал на ДМЗ и даже сделал шаг на территорию КНДР. Впрочем, показной встречей с Кимом на камеры все тогда по большому счету ограничилось. С тех пор не прошло и нескольких месяцев, как КНДР снова начала запрещенные продолжающиеся испытания оружия.

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