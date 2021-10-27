Книги вместо тюрьмы: одесский судья объяснил, почему решил перевоспитывать воров литературой

Среди книг – мировая классика и Шевченко.

Приговорены к чтению: одесский судья решил перевоспитать двух воров произведениями Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона. Двое молодых людей попались на краже автомагнитол, потому что с поличным оставили свои паспорта. Судья решил, что это свидетельствует о незрелости обвиняемых и дал им год условно. А еще – обязал прочитать книги. Были ли подобные приговоры в Украине раньше, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 26 октября.

Книги вместо тюрьмы – именно такое решение приняли в суде при рассмотрении дела двух злоумышленников. Молодых людей судили за угон автомагнитол и динамиков, оба были уверены – быть им за решеткой. Но получили условный срок и обязательство прочесть 4 произведения - "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Белый Клык" и – стихотворение Тараса Шевченко "Проходят дни, проходят ночи". Тот самый, где "страшно впасть в цепи, умирать в неволе".

Один из участников кражи – 23-летний воспитанник интерната, другой – 19-летний – вырос в многодетной семье и бросил обучение ради заработка. Оба – по мнению судьи – не имеют жизненного опыта и критического мышления.

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Девятнадцатилетний Руслан с этим полностью согласен. Просит не показывать лицо, потому что говорит — о своем поступке ужасно жалеет. Парень живет в отдаленном селе в Одесской области. Женат и имеет полуторагодовалого сына. Работает на сельхозпредприятии, а еще ремонтирует старые мотоциклы. Книги обещает читать вдумчиво: В сельсовете о деле Руслана и его товарища знают. И говорят – если им поручат социальное сопровождение ребят, процесс чтения смогут проконтролировать

О принуждении к чтению книг в суде до сих пор не слышал, говорит столичный юрист Олег Борийчук. Однако отмечает, что такой подход свидетельствует о неравнодушии одесского судьи и к работе, и людям.

Александру Гарскому — 42. Судьей работает уже 16 лет. И хотя часто цитирует на своих заседаниях классиков, в частности, Достоевского — приговор к чтению вынес впервые. Потому что считает, что стандартное наказание в этом случае не сработало бы.

Поскольку в селе библиотеки нет, произведения по определению суда Руслан собирается искать в Интернете и читать их с мобильного. Если процесс пойдет – не исключает, что этими книгами не ограничится.

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