Кнут или пряник: какими будут последствия визита представителей Трампа в Москву и Киев

Джаред Кушнер и Стив Виткофф в Кремле / © Associated Press

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Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер совершили дипломатическую поездку в Москву и Киев, пытаясь сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по прекращению войны России против Украины. Американские представители сначала встретились с российским президентом Владимиром Путиным, а затем прибыли в украинскую столицу.

Как сообщается в репортаже ТСН.Тиждень, Вашингтон при этом пытается совместить давление на Кремль с предложениями о возможном урегулировании. На этом фоне Украина усиливает противовоздушную и противоракетную оборону, готовясь к новому сложному зимнему периоду.

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Уиткофф и Кушнер начали свое путешествие из Москвы

Сентябрьский дипломатический визит Уиткоффа и Кушнера на этот раз начался с Москвы. При этом в Россию они отправились не одни — американскую делегацию усилили представители Совета национальной безопасности США, Государственного департамента и Министерства финансов.

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В частности, в состав делегации вошла исполняющая обязанности руководителя санкционного подразделения Минфина США Джин Лэнг, как сообщило издание Axios.

По мнению политолога Максима Джигуна, таким образом администрация Трампа пытается одновременно продемонстрировать Москве возможности для достижения договоренностей и готовность усилить давление.

«Американцы используют стратегию кнута и пряника, чтобы предложить несколько сценариев, по которым могут действовать россияне в вопросах этой войны. И таким кнутом, по-видимому, стал также визит в Российскую Федерацию главы ЦРУ Джона Ретклиффа», — отметил Джигун.

Именно Ретклифф, по данным Financial Times, потенциально может взять на себя часть переговорных функций. В то же время в Белом доме опровергают информацию о возможной замене Уиткоффа.

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Путин вновь заслушал американские предложения

В Кремле Уиткоффа и Кушнера, как обычно, пригласили на переговоры в кабинет Путина. Встреча длилась почти три часа.

Какие именно аргументы на этот раз использовал российский президент и повторял ли он предыдущие предложения о масштабных американо-российских проектах, публично не сообщалось.

В то же время главное, что известно о российской стороне переговоров, остаётся прежним: обнародованные Кремлём требования о прекращении войны фактически не изменились.

После переговоров в Москве американские представители отправились в Киев.

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В Киев американцы добирались на поезде

Уиткофф хотел прилететь в украинскую столицу на самолете, однако в итоге американская делегация, как и другие иностранные высокопоставленные чиновники, добиралась на поезде.

Причиной послужила ситуация с безопасностью. Несмотря на заявления Кремля о якобы «перемирии» на время переговоров, российские войска нанесли удар по аэродрому в Киеве.

Первым местом, которое показали американским переговорщикам в столице, стала София Киевская — одна из главных святынь Украины и символ её государственности ещё со времён Киевской Руси.

Показательно, что накануне российская атака с использованием беспилотника вновь нанесла ущерб объектам в районе Софийской площади.

Переговоры с Зеленским длились более 10 часов

Основная часть переговоров прошла в Мариинском дворце. В целом они длились более 10 часов и состояли из трёх раундов.

К одному из них присоединились советники по вопросам национальной безопасности лидеров стран европейской «тройки» — Франции, Германии и Великобритании.

По итогам переговоров американская сторона заявила об определенном прогрессе, однако четких гарантий проведения трехсторонней встречи с участием Украины, США и России не прозвучало.

Американские представители также не ответили, готов ли Путин уже в этом году приехать на такой саммит. Не было и подтверждения того, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, если очередная дипломатическая инициатива вновь зайдет в тупик.

«Было немало других важных и убедительных идей, которые мы обсудили в Москве и привезли сюда, в Киев. Обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы и сузить круг разногласий между ними. И мы верим, что у нас есть все необходимое, чтобы достичь этого результата», — сказал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Вопрос о Донбассе вновь остается одним из ключевых

Кроме того, журналисты спросили Владимира Зеленского, обсуждалась ли в ходе переговоров возможность уступок в отношении Донбасса.

Президент ответил уклончиво, отметив, что территориальные вопросы являются чрезвычайно сложными и, по его мнению, их целесообразно обсуждать непосредственно на уровне лидеров государств.

В то же время Зеленский признал, что Донбасс является одним из ключевых вопросов этой войны.

Президент Украины также подчеркнул укрепление позиций Украины на поле боя, что, по его словам, напрямую влияет на переговорные возможности Киева.

«Все отмечают, что мы укрепили свои позиции на поле боя. Это позволяет нам чувствовать себя более уверенно в любом формате будущих обсуждений. Нужно делать все, чтобы трехсторонние встречи состоялись», — сказал Зеленский.

Украина впервые более активно привлекла Европу

Одной из особенностей нынешнего раунда переговоров стало более активное участие европейских союзников Украины.

К консультациям в Киеве присоединились представители Франции, Германии и Великобритании. Таким образом, переговорный процесс между США и Украиной проходил уже не в отрыве от европейских партнеров.

Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара назвал это одним из главных положительных результатов визита в США.

«Единственное положительное, что произошло во время этого визита, — это то, что Украина вовлекла европейцев в этот процесс. Самое главное, что европейцы осознали: от исхода этой войны будет зависеть и их безопасность, и поэтому наши позиции совпадают», — отметил Хара.

Украина готовится к суровой зиме

Наряду с дипломатическими усилиями Украина готовится к новому зимнему периоду, который может стать одним из самых сложных за время полномасштабной войны.

На фоне усиления российского террора одной из главных задач для Киева и его партнеров остается укрепление противовоздушной и противоракетной обороны, в частности защиты от российских баллистических ракет.

Европейский Союз окончательно одобрил выделение Украине более 6 млрд евро в рамках займа на сумму 90 млрд евро. Средства планируется направить, в частности, на закупку беспилотников и американских ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Вопрос укрепления украинской ПВО стал одним из ключевых и в ходе 36-й встречи в формате «Рамштайн».

Германия объявила о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 со складов Бундесвера.

«Я решил в рамках саммита НАТО доставить в Украину срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 со складов Бундесвера», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Кроме того, партнеры планируют передать Украине ракеты класса «воздух-воздух» для истребителей F-16 и другое вооружение.

Великобритания в рамках программы PURL выделяет 100 млн фунтов стерлингов. Нидерланды объявили о вкладе в размере 300 млн долларов в проект «Линия дронов» и передаче 300 ракет для борьбы с беспилотниками.

Еще 200 млн долларов на закупку перехватчиков выделит Норвегия. О своей поддержке также заявили Эстония, Испания, Литва, Польша и Швеция.

Украина ведет переговоры о новой противоракетной системе

Президент Владимир Зеленский тем временем отправился в дипломатическое турне по Норвегии и Канаде с остановкой в Исландии.

Речь шла не только о получении помощи здесь и сейчас, но и о создании долгосрочной системы защиты Украины.

Одной из главных тем переговоров в Норвегии стала антибаллистическая программа FREJA. К этой инициативе планирует присоединиться и Канада.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить первую систему FREJA уже в конце этого года.

«Мы рассчитываем, что в конце этого года мы получим первую систему FREJA. Мы на это рассчитываем. Это слишком быстро. Это слишком быстро даже для нас — для всех», — сказал президент Украины.

После «челночной дипломатии» — новый раунд переговоров?

Несмотря на отсутствие окончательного согласия со стороны Москвы, Зеленский уже назвал возможные места проведения следующей трехсторонней встречи. Среди них — Объединённые Арабские Эмираты, Швейцария и Турция.

Есть и другие предложения, однако ключевой проблемой по-прежнему остается позиция Кремля.

Возникает вопрос: почему после нескольких месяцев фактической паузы мирный процесс вновь активизировался?

Украина заинтересована в прекращении войны. Дональд Трамп в свое время пообещал положить конец войнам, а в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США вопрос о внешнеполитических успехах Вашингтона приобретает дополнительную значимость.

Россия же, по мнению экспертов, может использовать переговорный процесс прежде всего для затягивания времени.

«Российская администрация понимает, что им нужно затянуть ситуацию как можно дольше, чтобы не вводились дополнительные санкции, не принимался законопроект Линдси Грэма и не вводились какие-либо другие ограничения со стороны Соединённых Штатов», — отметил политолог Максим Джигун.

Кремль пытается выиграть время

Именно вокруг законопроекта американского сенатора Линдси Грэма в ближайшие дни ожидается напряжённая борьба в США.

Если американские законодатели не примут его в ходе следующей пленарной недели, которая продлится до 18 сентября, процесс придётся начинать заново уже в следующем году.

Поэтому, как полагают обозреватели, Кремль может одновременно демонстрировать Вашингтону якобы готовность к переговорам и пытаться избежать новых санкций, продолжая оказывать военное давление на Украину.

Для России болезненными остаются не только американские санкционные инициативы, но и постепенная международная изоляция. В частности, после встречи на Аляске Трамп больше не приглашает Путина в США на новый саммит.

В то же время после визита Уиткоффа и Кушнера состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. По словам американского президента, он прошел «прекрасно», однако признаков принципиального прорыва по его итогам не прослеживалось.

«У нас состоялся прекрасный разговор. Он хочет заключить соглашение. И если Зеленский хочет заключить соглашение, это было бы очень хорошо», — как обычно прокомментировал разговор с российским лидером Трамп.

Когда может состояться новый саммит

Между тем личная встреча Трампа с Зеленским, согласно предварительным планам, может состояться в конце сентября в Нью-Йорке в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

Что касается возможной трехсторонней встречи Украины, США и России, то её могут провести позже — в период, когда и в России, и в Соединённых Штатах будет продолжаться межвыборный период.

Напомним, недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова к мирному урегулированию войны против Украины и рассчитывает на возобновление переговоровв формате с участием Киева и Вашингтона в октябре.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов также назвал октябрь возможным сроком для проведения переговоров в трехстороннем формате.

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