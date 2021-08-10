Ко Дню Независимости Нацбанк вводит пять новых монет: самая дорогая новинка — золотая

10 августа в обращении появилась первая монета (номиналом 5 грн), которая изготовлена из нейзильбера. Ее тираж — 50 тыс. шт., стоит она 71 грн.

Монетный двор чеканит памятные моменты к 30-летию Независимости Украины. Монеты номиналом 1, 5, 10, 50 и 250 гривен изготовлены из разных металлов и имеют ограниченный тираж. Самая дорогая новинка — золотая. И стоит немало тысяч гривен. Впрочем, есть в металлических гривнах и общая черта: на них изображены стилизованные национальные символы Украины.

О том, как выглядят "праздничные" монеты и как металл превращают в деньги — 10 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Также читайте НБУ выпускает серебряные банкноту и монету ко дню рождения поэтессы Леси Украинки (фото)

Эта работа требует полной сосредоточенности, внимания и крепкой руки. Владимир воспроизводит в гипсе орнамент нового проекта.

"Конституционный суд Украины — 25 лет, медаль", — рассказывает он.

В течение двух недель скульптор специальным инструментом тщательно переносит эскиз рисунка на увеличенную модель медали. По тому же принципу продолжалась работа и над новыми монетами ко Дню Независимости.

"Интересная получилась монета, непривычная для нашего производства тем, что по-новому сделана. Новизна — в использовании лазера для фрезерования орнамента", — объясняет главный художник-скульптор монетного двора Владимир Атаманчук.

Гипсовая модель за несколько шагов производства превращается в металлический штемпель. Он попадает в руки гравера, который под микроскопом доводит будущий образец монеты до идеала.

"Устраняются дефекты, полирую, шлифую, чтобы не было сколов, а то потом все переделывать", — говорит гравер Владимир Ровенко.

Также читайте В Украине изменится вид монет номиналом 1 и 2 гривны

Главный процесс производства происходит в зале, где немецкие прессы запечатлевают в металл 30-летнюю историю независимости Украины. Первой в свет выходит пятигривневая монета. На ней аисты, которые пролетают над полями в виде стилизованных орнаментов и цветная вышитая лента. В каждом изображен свой символизм.

"Стилизованные поля под украинскую вышиванку, а с другой стороны наша ДНК в виде ленты-вышиванки, в которой закодированы глубинные символы нашего народа", — рассказывает главный експерт отдела нумизматической продукции Виктория Сузанская.

Татьяна в символизм особо не углубляется, потому что у нее самая ответственная работа. Она чеканит золотые монеты номиналом 250 гривен. Поэтому, каждый раз — перед началом процесса - и образец, и заготовку тщательно протирает, продувает и выставляет с идеальной точностью. Брак в этом деле стоит дорого.

"Знаете сколько стоит эта монета? Нет. Вы в руках держите 140 тысяч гривен. Хорошая сумма", — говорит она.

Всего 400 экземпляров, каждый весом 62 грамма золота — самая ценная гривна в серии о независимости. Полкило серебра с элементами позолоты — еще одна юбилейная монета. Номинал 50 грн, рыночная стоимость — 20 тысяч. Каждой из них можно рассчитаться, например, в супермаркете.

Новости Украины: к 30-летию Независимости чеканят юбилейные гривны

"Если на серебряной полкилограммовой монете есть номинал 50 грн, вы можете пойти в магазин и купить все, что пожелаете на 50 грн, когда стоимость этой монеты — 20 тысяч грн", — говорит директор монетного двора Владимир Решинский.

Памятные монеты преимущественно раскупают коллекционеры или на подарок. Банкиры советуют использовать деньги из драгоценного металла и как инвестицию. Стоимость золота и серебра может расти, а потому 30-летие Независимости страны должно принести дивиденды.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку