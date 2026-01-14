Коалиция нежелающих: как Рада оказалась на грани провала назначения министров и где взяли голоса

Рада / © Associated Press

Кадровые решения в Верховной Раде, за которые голосовали 13 января, стали маркером более глубоких политических процессов, чем просто очередная ротация чиновников. Увольнение главы СБУ, провал ключевых правительственных назначений, растущая зависимость Банковой от ситуативных союзников и «обломков ОПЗЖ», а также почти синхронные действия антикоррупционных органов в отношении «Батькивщины» все острее задают вопрос: сохраняет ли парламент реальную управляемость и кто фактически формирует большинство в находящейся в стране стране?

ТСН.ua пообщался с народными депутатами из разных парламентских фракций, чтобы выяснить, как сегодня в Верховной Раде формируется поддержка решений и за счет каких политических комбинаций собирается необходимое количество голосов.

Провал кадровых голосований в Верховной Раде: симптомы системного кризиса

Кадровый день в парламенте 13 января стал холодным душем Банковой. Провал голосования за назначение министра энергетики Дениса Шмыгаля и министра обороны Михаила Федорова обнажил проблему «дефицита голосов». Фактически Банковая упустила возможность прогнозировать результат голосований даже по ключевым правительственным назначениям, что создает риски в условиях войны. На старте казалось, что процесс идет по плану. Кадровые отставки проходили с уверенным результатом. Основную поддержку обеспечивала фракция «Слуга народа», а необходимый резерв формировался за счет партнерских депутатских групп и фракции «Батькивщина».

Первый серьезный сбой произошел во время голосования за увольнение главы СБУ Василия Малюка. Профильный комитет по нацбезопасности, обороне и разведке со второй попытки неожиданно изменил свою позицию и поддержал отставку руководителя спецслужбы. В сессионном зале Верховной Рады этот вопрос также был принят без должного публичного обоснования. Единственным формальным аргументом, озвученным с парламентской трибуны главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамием, стало заявление об увольнении, написанное самим Малюком. Примечательно, что накануне в кулуарах парламента активно циркулировали прогнозы о нехватке голосов для принятия этого решения.

Впрочем, реальное голосование продемонстрировало обратное: решение было проведено, хоть и с минимальным запасом голосов. За увольнение Малюка проголосовали 235 нардепов. Однако часть парламента, в том числе и внутри президентской фракции, сознательно не поддержала это решение.

Распределение голосов по фракциям и группам:

«Слуга народа» — 168 голосов «за»;

«Батькивщина» — 11;

Группа «Платформа за жизнь и мир» — 12;

«Восстановление Украины» — 10;

«За будущее» — 11;

«Доверие» — 18.

Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» не дали ни одного голоса за это увольнение.

Зависимость власти от ситуативных союзников

Народный депутат Ярослав Юрчишин в комментарии ТСН.ua отметил, что «можно объяснить логику кадровых изменений в Министерстве обороны с акцентом на повышение технологичности и в Министерстве энергетики, где Денис Шмыгаль имеет профильный опыт и хорошо ориентируется в отрасли. Отставка руководителя, который был организатором операции „Паутина“ и ряда других действий на территории врага, выглядит сложной для понимания». Он также считает, что Василий Малюк принципиально не явился ни на заседание фракции, ни в сессионный зал парламента.

«Что вполне логично, потому что его большинство подставило. Сейчас у него нет того уровня защиты, который имел раньше, а Россия готова платить безумные деньги за его уничтожение. Теперь это вопрос сугубо ответственности Зеленского», — говорит Юрчишин.

В то же время, депутат обращает внимание, что последнее голосование монобольшинства, которое обеспечило минимально необходимые 226 голосов, состоялось более двух лет назад — именно во время назначения Василия Малюка на должность главы СБУ. С тех пор, подчеркивает он, вопросы способности большинства удерживать стабильную поддержку ключевых решений в парламенте только накапливаются. В сложных и политически чувствительных голосованиях ключевыми партнерами «Слуги народа», по словам нардепа, сейчас выступают части бывшей ОПЗЖ и фракция «Батькищина». Без последней увольнения Малюка, говорит Юрчишин, просто не произошло бы.

Он также не исключает, что «в случае активизации антикоррупционных расследований НАБУ численность фактического большинства может сократиться ниже конституционного минимума в 226 голосов. В такой ситуации, прогнозирует депутат, именно „Батькивщина“ может превратиться в главного и незаменимого партнера президентской фракции в Верховной Раде». Следует отметить, что такое мнение депутат высказал за несколько часов до обысков НАБУ и САП в офисе партии «Батькивщина».

По информации наших источников в парламенте, увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ напрямую связывают с так называемым «Миндичгейтом», личным недовольством Владимира Зеленского действиями СБУ в этой истории и помством бывшего главы ОП Андрея Ермака. В депутатских кругах предполагают, что после изменений в руководстве спецслужбы может произойти внутренняя переформатировка: СБУ фактически разделят на два функциональных контура — боевой и политический, с четко разграниченными зонами ответственности.

Неожиданное голосование: Юлии Тимошенко вручила подозрение

Показательно, что почти сразу после голосования за увольнение Малюка депутаты из разных фракций сосредоточили внимание на голосовании «Батькивщины» в его результате. Народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк публично заметил, что фракция «Слуга народа» обеспечила только 168 голосов за президентское постановление об увольнении главы СБУ. Еще 51 голос дали четыре депутатские группы, пять внефракционные. Фактически же, без 11 голосов «Батькивщины» решение не набрало бы необходимой поддержки и было бы сорвано. Свою оценку ситуации высказала и народная депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, заявившая, что «показательно, как его (ред. Василия Малюка) хвалила Тимошенко, а затем голосами ее фракции была проголосована отставка».

Вечером, 13 января, НАБУ и САП провели обыски в центральном офисе партии «Батькивщина» и сообщили о подозрении ее лидеру. События разворачивались стремительно и стали прямым продолжением громких кадровых решений в парламенте. По данным следствия, народным депутатам должны поступать четкие указания — как голосовать, когда воздерживаться или вообще не участвовать в голосовании. Правоохранители зафиксировали не только обсуждение передачи средств, но и механизм координации действий с использованием защищенных мессенджеров. Отдельно установлено, что такие договоренности касались не только законопроектов, но и громких кадровых решений.

Антикоррупционные органы также обнародовали фрагменты аудиозаписей разговора, который, по их данным, прошел за день до кадровых голосований в парламенте. На записи слышно, как будто Тимошенко обсуждает будущее голосование: речь идет о поддержке «снятия» с должностей и одновременно отказе голосовать за назначение. Впоследствии, как утверждает следствие, она направила подробные инструкции по поведению во время голосования.

Сама лидер фракции утром, 14 января, подтвердила, что в офисе партии всю ночь продолжались обыски. Впрочем, все обвинения отвергают и называют такие действия антикоррупционных органов «зачисткой конкурентов перед выборами».

Нардепка от «Голоса» Соломия Бобровская в комментарии ТСН.ua отметила: ключевыми партнерами президентской фракции в сложных и политически чувствительных голосованиях остаются те же обломки пророссийских сил, которые до полномасштабного вторжения действовали в формате ОПЗЖ. Наряду с этим существуют и временные союзники — в частности, фракции «За будущее» и «Батькивщина», однако их поддержка, отмечает депутат, носит ситуативный характер и касается только отдельных решений. Бобровская также выразила сожаление по поводу того, что президентская команда не пытается строить устойчивое сотрудничество с проукраинскими политическими силами. По ее мнению, такая стратегия ослабляет позиции главы государства, а результаты вчерашнего голосования стали наглядным подтверждением этой тенденции. В то же время, по ее оценке, в парламенте уже сформировалось общее понимание: монобольшинства де-факто больше не существует. Депутат прогнозирует, что в ближайшее время это положение вещей может быть зафиксировано и де-юре.

Отвечая на вопрос, является ли «Батькивщина» ситуативным союзником власти и почему, по ее мнению, фракция поддержала именно это голосование, Бобровская отметила, что речь идет о результате определенных политических договоренностей относительно конкретных решений. В то же время она отметила, что после событий этой ночи и вручения подозрения Юлии Тимошенко ситуация может существенно измениться.

У нас не коалиция, а ситуативное большинство

Народный депутат, член межфракционного объединения «Умная политика» Василий Мокан в комментарии ТСН.ua объяснил позицию своей команды по кадровым решениям, вынесенным на рассмотрение Верховной Рады, 13 января. По его мнению, предложенные кадровые изменения не улучшают общую ситуацию в государстве.

«Мы считаем, что такими решениями ослабляется работа специальных служб и ключевых государственных органов», — отметил Мокан.

Он также подчеркнул, что ни депутатам, ни обществу так и не были даны понятные и аргументированные объяснения, по каким именно причинам происходят эти увольнения. В частности, не прозвучало четкого ответа, почему было принято решение о Василии Малюке, а также почему с должности в Министерстве обороны отстранили Дениса Шмыгаля, которого в сессионном зале публично положительно оценивали даже представители оппозиции. Аналогичная ситуация, по его мнению, и с Михаилом Федоровым, который перед парламентом отчитался о высоких результатах цифровизации и росте международных рейтингов Украины.

Фактически, подчеркивает Мокан, Верховную Раду снова поставили перед фактом: «есть политическое пожелание со стороны Банковой и депутаты должны его поддержать». Однако результаты голосований продемонстрировали совсем другую реальность. По его оценке, события в сессионном зале стали показательны с точки зрения жизнеспособности монобольшинства. Голосования четко засвидетельствовали, кто сейчас реальные партнеры власти и кто фактически обеспечивает принятие решений.

Сама фракция «Слуга народа», отмечает депутат, не способна самостоятельно собрать необходимое количество голосов: за увольнение Малюка она дала всего 168 голосов. Остальные обеспечили депутатские группы «За будущее» и «Доверие», а также две группы, сформированные на основе бывшей ОПЗЖ, которые в парламенте уже неофициально называют «политическими заложниками», поскольку с 2022 года они поддерживают почти все инициативы Банковой. Дополнительно свою поддержку отчасти оказала и фракция «Батькивщина». Мокан подчеркивает: без голосов хотя бы одной из этих групп результативного решения не было. Именно поэтому, по его мнению, говорить о реальной коалиции в парламенте уже не приходится. Она существует только формально — в виде фракции «Слуга народа». Де-факто же монобольшинство стабильно дает менее 200 голосов и без внешней поддержки не способно принимать решения.

«Сегодня у нас не коалиция, а ситуативное большинство под отдельные голосования», — констатирует депутат. И именно провал назначения Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера-министра энергетики, по его словам, стал наглядным доказательством глубокого кризиса как в количестве голосов, так и в самой модели функционирования монобольшинства, существовавшего в последние годы.

Мокан говорит: провальное голосование стало первым четким сигналом о том, что в Верховной Раде назрела потребность в реальном переформатировании парламентской конфигурации. Речь идет о необходимости формирования большинства, которое существовало бы не только формально, но и фактически способно принимать решения и обеспечивать субъектность и дееспособность парламента.

По мнению депутата, этот эпизод может оказаться только началом более глубокой проблемы. Если ситуация не изменится, под угрозой окажутся и дальнейшие голосования — в частности, за критически важные для государства законопроекты. Комментируя причины такой ситуации, депутат обращает внимание на очевидный диссонанс в процессе принятия кадровых решений. С парламентской трибуны звучали исключительно положительные оценки работы Василия Малюка, в частности, по его роли в проведении эффективных спецопераций на территории врага.

В то же время никакой убедительной аргументации, почему именно и из каких государственных соображений его следовало увольнять, так и не прозвучало. По словам народного избранника, отставка Малюка не была продиктована объективной государственной необходимостью и речь идет «скорее о желании отдельных политических центров влияния видеть во главе Службы безопасности другого человека». По словам Мокана, единственное, что сработало в этом голосовании — математика. Без достаточного количества голосов результативного решения об увольнении главы Службы безопасности Украины просто не было бы.

13 января Верховная Рада фактически продемонстрировала потерю управляемости даже в вопросах, считавшихся техническими и заранее согласованными.

Впрочем, уже на следующий день, 14 января, прошло повторное голосование. Парламент поддержал назначение Дениса Шмыгаля на должность Первого вице-премьера — Министра энергетики Украины. Соответствующее постановление было одобрено 248 народными депутатами. Основную поддержку решения предоставила фракция «Слуга народа», от которой «за» проголосовали 167 народных депутатов. По сравнению с провальной первой попыткой в президентской фракции все же удалось мобилизовать плюс 15 голосов. Все четыре депутатские группы вместе обеспечили 57 голосов, еще 12 добавили внефракционные депутаты.

Среди депутатских групп поддержку оказали:

16 депутатов от «Платформы за жизнь и мир»,

14 — от «Восстановление Украины»,

11 — от «За будущее»,

16 — от группы «Доверие».

Уже на этом этапе набиралось 236 голосов — формально достаточно для назначения. Однако показательно, что к этому «минимальному пакету» добавился еще и резерв: восемь голосов от «Голоса» и четыре от «Батькивщины».

В то же время фракция «Европейская солидарность» участия в формировании большинства не приняла: 12 ее представителей воздержались, еще двое проголосовали против принятия решения.

Верховная Рада со второй попытки также поддержала кадровое решение по Министерству обороны. За назначение Михаила Федорова проголосовали 277 народных депутатов за минимально необходимые 226 голосов.

Основную поддержку предоставила фракция «Слуга народа», которая дала 171 голос. К формированию большинства также присоединились: 17 голосов от фракции «Европейская солидарность», два голоса от «Батькивщины», 17 голосов от группы «Платформа за жизнь и мир», 13 — от фракции «Голос», 14 — от группы «Восстановление Украины», 12 — от партии «За будущее», 17 — от партии «За будущее».

Таким образом, Федоров стал самым молодым министром обороны в истории независимой Украины.