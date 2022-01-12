"Ковидную тысячу" забрали, а книги не прислали: магазины Yakaboo, "Лавка Бабуин" и "Книгарня "Є" попали в громкий скандал

"Ковидную тысячу" забрали, а книги не прислали: магазины Yakaboo, "Лавка Бабуин" и "Книгарня "Є" попали в громкий скандал

Со службой поддержки магазинов связаться невозможно: клиентов игнорируют, однако обещают поскорее разобраться с ситуацией.

В Украине люди массово жалуются на долгую обработку заказов в книжных онлайн-магазинах. Клиенты сетуют, что товары оплачены, однако получить их они не могут. В свою очередь в книжных оправдываются и говорят, что перед Новым годом произошел резкий скачек заказов, который на время “парализовал” работу магазинов.

ТСН.ua узнал, как можно скорее получить книги и возможно ли вернуть назад деньги.

В соцсетях – взрыв негативных отзывов

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Не все с пониманием отнеслись к тому, что магазины попросту не справляются с обработкой клиентских заказов накануне новогодних праздников. Многие увидели в этом “зраду”. Дескать, “ковидная тысяча”, выдача которой была инициирована президентом Владимиром Зеленским, “провалилась”. В социальных сетях на страницах книжных магазинов появились десятки негативных отзывов. Больше всего “бьют” по сервисам Yakaboo, “Лавка Бабуин” и “Книгарня “Є”.

“В отзывах пишут номера своих заказов, заранее оплаченных деньгами с "єПідтримки”. Только единицы за эти две недели получили свои книги. Ладно уже, что мало, кто успел их забрать до Нового года. Так магазины неделями вообще не отвечают на вопросы. Просто нереально никуда дозвониться. Большинство клиентов требуют вернуть деньги”, — рассказала ТСН.ua киевлянка Светлана.

Она также добавила, что во время оформления заказов на сайтах книги в наличии были, однако впоследствии администраторы сообщали, что запрашиваемых экземпляров нет.

“Конечно, все чувствуют на себе со стороны книжных магазинов обман”, — подчеркнула женщина.

И действительно — в комментариях магазина Yakaboo большинство пользователей просит вернут деньги или хотя бы ответить, в течение каких сроков им поступят заказы.

Телефоны не отвечают, а в личном кабинете пусто. Скажите, как долго ждать своих книг?

Когда будет ответ на заказ? Уплачено 27 декабря и до сих пор не отправлено. Просьба дать ответ. Горячая линия не работает.

Три электронных книги и одна печатная. Ну, ладно, печатную жду. Но ведь электронные? Почему в другом магазине электронные книги пришли на мейл в течение 15 минут, а от вас электронные почти день уходят?

А вот на странице у “Книгарня “Є” комментарии закрыты. Пользователи пишут отзывы в своих аккаунтах. И все также сетуют на то, что деньги списали, а заказ не отправили.

“Заказала товар еще 24 декабря. Но товара до сих пор нет. Каждый день на сайте меняются сроки доставки. Сначала это было до пяти дней, теперь — 12. Каждый день звоню на горячую линию и только и слушаю, что операторы заняты и "оставьте сообщения на автоответчик", — написала пользователь соцсети Анна.

"Ваш вызов переадресовывается на автоответчик"

Дозвониться в книжные невозможно. В Yakaboo один из двух номеров попросту занят, по второму — человека соединяют с автоответчиком, однако после продолжительной паузы номер отключается.

В “Лавке Бабуина” автоответчик и вовсе говорит, что у операторов — много заказов.

“Из-за большой загрузки наших операторов, мы не можем ответить на ваш звонок. Если у вас есть срочный вопрос — напишите нам в мессенджер”, — отметил автоответчик.

При этом и по номеру, который ведет в мессенджер — ответа нет.

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Что говорят в магазинах

В “Лавке Бабуина” удовлетворить любопытство клиентов, которые хотят выяснить судьбу своих книг, не спешат. Их страница в соцсети давно не обновлялась, а на сайте висит ироничное объявление о том, что “они готовы быть завалены заказами”.

В Yakaboo из ситуации попробовали выйти публикацией о том, почему произошел пик клиентских заказов.

“Сейчас мы работаем в усиленном режиме, чтобы своевременно доставлять ваши заказы. Но из-за праздничного всплеска спроса на книги, умноженный на старт программы "єПідтримка", были вынуждены временно увеличить сроки обработки и доставки заказов", — отметили в Yakaboo..

Там также добавили, что сейчас во время оформления заказов необходимо обращать внимание на наличие товаров. Если они есть — отправить их обещают в течение трех дней.

Если же у человека в электронной корзине много книг, части из которых нет в наличии, заказ лучше разбить на две составляющие: те книги, которые на сайте сейчас доступны, отправятся к клиентам в первую очередь.

Деньги же за возврат товара клиенту вернутся сроком до 14 рабочих дней.

Извиняются и в магазине "Книгарня "Є". Там сообщили, что с начала декабря и до сегодняшнего дня работают на "максимальных мощностях".

"Наш call-центр работает в режиме non-stop, поэтому вам так трудно до нас дозвониться. Но это не значит, что мы пренебрегаем, отнюдь. Наши менеджеры в порядке очереди прорабатывают все запросы, которые мы от вас получаем, в том числе в социальных сетях", — подчеркнули в книжном магазине.

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