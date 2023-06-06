Кое-где в Запорожье вода отошла от берега на 10 метров: где может быть обезвоживание

В Запорожье — резко упал уровень воды в Днепре после подрыва Каховской ГЭС. Это утром заметили пришедшие на пляж горожане. Днепр отошел от берега на несколько метров, говорится в ТСН.

Зрительно, на разных участках вода, отошла на пляжах от полуметра и вплоть до десяти. Но ситуация, говорят чиновники, не критическая, потому что весной было половодье и еще тогда Днепр вышел из берегов. Поэтому уровень воды еще до взрыва на дамбе был выше нормы.

Проблем с водопроводной водой в Запорожье пока нет. Как говорят чиновники, это городу не грозит, по крайней мере, пока. В самой большой зоне риска в области, село Беленькое, оно ниже по течению. Там действительно есть угроза исчезновения питьевой воды. Впрочем, в селе заготовлены запасные емкости с водой, которые подготовили еще зимой. “Проблем с питьевой водой у нас нет, в частности в населенном пункте Беленькое, ниже каховского уровня воды. В случае необходимости, у нас есть все необходимые средства, чтобы подвозить людям воду", — уверяет председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

А вот официальной информации о временно оккупированных населенных пунктах, грозит ли им обезвоживание, пока нет. Угрозы же подтопления, как говорят в областной военной администрации, в области нет, потому что территории области выше русла Днепра, чем Каховская ГЭС. В настоящее время уровень воды Днепра – в норме.

Сейчас самая тревожная ситуация с Запорожской АЭС. Как сообщил председатель ОВА Юрий Малашко, радиационный фон на станции и в области в норме.

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