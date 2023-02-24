Когда будет победа, о самом страшном дне года и возможности Третьей мировой: главное из пресс-конференции Зеленского

В годовщину вторжения России, 24 февраля, глава государства Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию для украинских и иностранных журналистов, во время которой, в частности, рассказал о сроках окончания войны, что для этого нужно, о напряженной ситуации в Приднестровье и кто его разочаровал за этот год.

ТСН.ua собрал главные заявления Владимира Зеленского из выступления к годовщине войны.

Самый страшный день войны

Украинский президент Владимир Зеленский без колебаний назвал самым страшным днем войны изобличение российских преступлений в Буче Киевской области. Он был шокирован преступлениями, совершенными русскими.

"Наверное, то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали. Было очень страшно. За то, что такое, что мы увидели, что дьявол не где-то там, он на Земле", — сказал он.

Кто разочаровал Зеленского за год войны

Глава государя Зеленский рассказал, что за год войны его разочаровали те, кто должен был руководить страной, а вместо этого выехали из Украины и Киева. Также он признался, что каждый день совершает ошибки. Но главное, говорит глава государства, не совершать роковые ошибки, которые бы привели к потере государства.

"Меня разочаровали все те, кто покинул страну 24 февраля, кто выезжал из городов, сел – люди, которые должны управлять государством, охранять его, драться за него. Все эти люди меня разочаровали", – поделился он.

Фото: Associated Press

Из Приднестровья были выстрелы в первые дни войны

Президент рассказал, что с начала войны с территории Приднестровья были выстрелы в сторону украинских военных, оккупанты стремились спровоцировать ВС на этом направлении. Зеленский уверен, что россияне могут развивать провокации в этом направлении.

"Сейчас они бросают, что на контактной линии Приднестровья и Украины есть какие-то недоразумения. Мы видим, что там есть выстрелы. Они обвиняют информацию, что Украина собирается зайти на территорию Транснистрии. Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы и мы считаем, что территория Приднестровья — это территория независимого государства Молдовы. И они провоцируют постоянно", — сказал он.

Отношения с Китаем и "мирный план"

Президент Владимир Зеленский заявил, что намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпинем. Он уверен, что их переговоры будут полезны двум государствам.

"Прежде всего, я планирую встретиться с Си Цзиньпином. Считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только в войне. Вопрос в том, что мы — государства, которые заинтересованы в поэтому, чтобы сохранить экономические отношения", — подчеркнул Зеленский, отметив, что КНР "должна сделать все, чтобы Российская Федерация вышла из нашей территории".

Комментируя так называемый мирный план Китая из 12 пунктов, Зеленский сказал, что не считает это важным дипломатическим документом, который может закончить войну в Украине.

"Мне кажется, что это был не "мирный план" Китая, не резолюция и не декларация, не инфраструктура для чего-то. Я считаю, что Китай высказал свое мнение по этому поводу. Я уже говорил, что считаю, что то, что Китай начал говорить об Украине, это неплохо", — сказал он.

Вероятность Третьей своей войны

Если Китай все же начнет поставлять оружие России, год назад безосновательно вторгшееся в суверенную страну, Зеленский предполагает, что это может стать шагом к Третьей мировой войне. Впрочем, он выразил надежду на то, что Пекин не будет поддерживать военно Россию.

"Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию. Это пункт номер один. И я говорю и делаю все, чтобы не допустить этого. Лучше там, где сейчас Китай, чем в объятиях с Российской Федерацией, потому что это нечестно, несправедливо. И это, если честно, риски, что это будет Третья мировая", — говорит глава государства.

Между тем Зеленский считает, что вторжение России в другую страну "вполне возможно", учитывая провокации по Приднестровью. Он отметил, что Путин хочет показывать свое "мощность", а в Украине ему не удастся добиться результатов.

Фото: Associated Press

Переговоры с Путиным

Зеленский отверг возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Турции, отвечая на вопрос журналиста, согласился ли бы он на предложение турецкого лидера Реджепа Эрдогана сесть за стол переговоров, если бы там его уже ждал президент РФ Владимир Путин.

"Мы с ним говорили еще до войны. Я ему говорил, что посадите Путина за стол переговоров. Нельзя допустить риска полномасштабной войны. Он не смог тогда это сделать. И не только он. А сейчас он считает, что он может. Сейчас мы не можем", — подчеркнул он, добавив, что "Путин не тот уже человек, там не с кем говорить".