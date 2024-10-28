Когда будет ротация в ВСУ и что для этого нужно: полковник ответил

Ротации в Вооруженных Силах Украины будут, когда для этого появится ресурс. Чтобы появился ресурс, кому-то нужно пойти в армию.

Об этом в интервью ТСН рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, полковник Вадим Сухаревский.

“Ротация – это количественное и качественное соотношение войск, способное обеспечить выполнение задач на определенном участке, на определенном фронте, а он у нас несколько тысяч километров. Для того чтобы этот ресурс появился, как минимум, нужно кому-то пойти в армию. Чтобы подразделения можно было менять и ротировать, нужно кем-то их менять", – объяснил военный.

По его мнению, за почти три года полномасштабной войны многие украинцы забыли об стоящей перед нами уровне угрозы.

“На кону выживания не просто государства Украины – на кону выживания каждого из нас. И "где ротация", "измученный от войны", "не созданный для нее", "не рожденный" — это не те каноны, которые сейчас актуальны. Мы не закончили войну», – говорит Вадим Сухаревский.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СУХАРЕВСКИЙ! БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ командующего Сил беспилотных систем ВСУ! ЭТО НАДО Услышать

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